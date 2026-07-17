Oana Gheorghiu a găsit o companie de stat cu doar 36 de angajați și 4 membri în CA: „Caragiale ar fi foarte invidios că n-a trăit să o vadă și pe asta”

Oana Gheorghiu a anunțat vineri seară că o companie de stat, Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R. S.A., are 36 de angajați și 4 membri în consiliul de administrație, iar unicul ei scop este să închirieze spații din Palatul C.F.R..

Teo Voicu
Oana Gheorghiu a găsit o companie de stat cu doar 36 de angajați și 4 membri în CA: „Caragiale ar fi foarte invidios că n-a trăit să o vadă și pe asta”

Oana Gheorghiu/ Foto: gov.ro

Oana Gheorghiu a anunțat vineri seară că o companie de stat, Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R. S.A., are 36 de angajați și 4 membri în consiliul de administrație, iar unicul ei scop este să închirieze spații din Palatul C.F.R..

Vicepremiera Oana Gheorghiu afirmă că a găsit o companie de stat care are doar 36 de angajați și patru membri în consiliul de administrație, iar salariile din conducere ajung la sute de mii de lei anual. Este vorba desrpe compania Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R. S.A., al cărei singur scop este să închirieze spațiile din Palatul C.F.R.

„România are o companie de stat cu 36 de angajați și 4 membri ai consiliului de administrație, al cărei unic obiect de activitate este să închirieze spațiile dintr-o clădire a statului către alte instituții ale statului. Este vorba despre compania Grup Exploatare și Întretinere Palat C.F.R. S.A. și ea administrează – ați ghicit – clădirea Palatul C.F.R. din București.”, afirmă vicepremiera, într-o postare pe Facebook.

Acesta enumeră și lista de chiriași: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, CFR Călători, CFR Marfă, Autoritatea pentru Reforma Feroviară, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier și Telecomunicații C.F.R. SA.

„Toate aceste instituții publice îi plătesc chirie companiei publice pentru a ocupa o clădire publică. Altfel spus, banii noștri, ai tuturor, care se învârt de la o instituție la alta.”, spune aceasta, care amintește că Paltul CFR este clădirea în care, în luna mai, 7 angajați au căzut în gol cu liftul chiar după efectuarea unor lucrări majore.

Nereguli găsite de Curtea de Conturi

Oana Gheorghiu precizează faptul că Curtea de Conturi a identificat mai multe severe de guvernanță. În primul rând, Palatul CFR nu fusese reevaluat din anul 2013, iar conducerea societății a funcționat timp îndelungat prin mandate provizorii;

Totodată, nu au fost stabiliți indicatori de performanță pentru administratori și directorul general, iar limitele responsabilităților dintre conducerea executivă și Consiliul de Administrație nu au fost respectate întotdeauna.

„Există și o problemă serioasă privind independența Consiliului de Administrație. Legea spune clar că majoritatea administratorilor trebuie să fie independenți și că persoanele care lucrează în instituții publice nu pot fi considerate administratori independenți. Aceste reguli nu sunt recomandări. Ele sunt obligații legale.”, mai spune Ghoergiu.

Cine face parte din consiliul de administrație al companiei?

Oana Gheorghiu afirmă că din consilul de administrație al companiei Grup Exploatare și Întretinere Palat C.F.R. S.A fac parte un director din Ministerul Transporturilor, un director executiv din Primăria Sector 2, un consilier general al Municipiului București, precum și purtătorul de cuvânt al doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă.

„Compania nu înregistrează pierderi pentru că nici nu ar avea cum: obiectul de activitate este închirierea spațiilor din Palatul CFR către alte entități publice, de la care încasează suficienți bani cât să-și acopere costurile și să facă o rată de rentabilitate economică de 3,13% și rată de rentabilitate financiară de 3,22%”, afirmă Gheorghiu, care spune că 36 de angajați se ocupă de „închirieri și întreținerea clădirii”.

Salariile din conducere

Sumele pe care le încasează anual conducerea societății se ridică la 334.944 lei pentru membrii CA și 291.552 lei pentru directorul general. „În ultimii 10 ani, compania a fost implicată în 177 procese penale, din care unul deschis împotriva Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în calitate de debitor.”

„Ministerul Transporturilor a fost condus mai mereu de PSD. Șeful PSD Sorin Grindeanu a condus ministerul timp de aproape 4 ani, fiind succedat de unul dintre oamenii săi de încredere. Așa cum o demonstrează și inspecțiile ministrului interimar Radu Miruţă din aceste zile, Ministerul Transporturilor a fost condus până acum haotic și în batjocură totală față de interesul și resursele statului.”, mai spune vicepremiera.

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7 comentarii

  1. Comentariile care i-au apararea acestor lichele si dau vina pe oana gheorgiu sunt ceva de nedescris. e cumva si greu sa te mai enervezi pe nemernicia unora. vai mama noastra.

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  3. Dar pe doamna Gheorghiu cine o evaluiaza ? Poate dupa mandat ? Sa vedem , a spus orbul inainte de a nimeri Braila !

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  4. institutul de proiectari miniere din Craiova ereau chiar 10 angajati si 4 capuse!
    Dar s-a rezolvat, au dat faliment.
    Traiasca PSD-PNL si fratietatea de partid!

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