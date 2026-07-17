Ministrul Radu Miruță a demis-o pe șefa CENAFER, care avea atelier de ciocolată într-o clădire a Ministerului Transporturilor

„Am semnat astăzi ordinul de revocare din funcția de director general al Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară (CENAFER) a doamnei Anna-Maria Dudas. Consider că o persoană care folosește instituția publică în interes propriu și nu respectă legea și regulile nu poate conduce o instituție a statului. Funcțiile publice presupun responsabilitate, integritate și respect față de banul public. Aceste principii nu sunt negociabile.”, a scris Radu Miruță pe Facebook.

Verificări de amploare la CENAFER

Acesta mai spune că a dispus Corpului de Control al ministerului să efectueze o verificare completă a contabilității instituției și a modului în care a fost gestionat patrimoniul.

„Instituțiile statului trebuie administrate cu responsabilitate, profesionalism și respect față de interesul public. Datoria mea este să mă asigur că fiecare leu din banii contribuabililor este cheltuit corect și că cei aflați în funcții de conducere răspund pentru deciziile lor.”, a mai spus Radu Miruță.

Ministrul interimar al Transporturilor spune că, în același timp, este important ca cei care „muncesc zi de zi, cu profesionalism și bună-credință” să nu suporte consecințele deciziilor greșite ale celor care îi conduc.

„Curățarea administrației nu înseamnă doar sancționarea celor care greșesc, ci și respect pentru oamenii cinstiți care țin instituțiile statului în picioare. Cine confundă funcția publică cu un privilegiu personal nu trebuie sa aibă loc în administrație.”, a mai spus Miruță.

Atelier de ciocolată clandestin, într-o clădire a Ministerului Transporturilor

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, afirma, joi seară, că directorul Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER, Anna Maria Dudaş, îşi făcuse un atelier de ciocolată clandestin într-o clădire a Ministerului Transporturilor, în care îşi amenajase şi un apartament. „Asta nu înseamnă administraţie publică în interesul cetăţeanului şi nici ceva ce eu admit”, susţinea Miruţă.

La control au fost găsite mai multe ingrediente şi, deşi susţinea că „nu face nimeni” ciocolată, directorul Anna Maria Dudaş vindea aceste dulciuri pe pagina sa de Facebook, unde era trecut şi numărul ei de telefon mobil, a arătat Radu Miruţă. Apartament amenajat pentru șefa instituției La etajul clădirii sunt „săli, camere de serviciu” pentru instructorii care vin din ţară, dar Anna Maria Dudaş a admis că avea amenajat un apartament acolo.

Anna Maria Dudaş a fost director al CENAFER între 1 septembrie 2020 şi 18 martie 2021, iar ulterior din 15 octombrie 2021 până în prezent. Fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, afirmă pe Facebook că pe respectiva doamnă a mai demis-o și el în anul 2021.

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