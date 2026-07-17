VIDEO Director cu atelier de ciocolată și apartament într-un minister. Dezvăluirea lui Radu Miruță

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, afirmă că directorul Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER, Anna Maria Dudaş, îşi făcuse un atelier de ciocolată clandestin într-o clădire a Ministerului Transporturilor, în care îşi amenajase şi un apartament.
„Asta nu înseamnă administraţie publică în interesul cetăţeanului şi nici ceva ce eu admit”, susţine Miruţă.
Radu Miruţă a făcut un control, alături de alţi reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor, într-o clădire care aparţine instituţiei şi unde este sediul CENAFER.
La control au fost găsite mai multe ingrediente şi, deşi susţinea că „nu face nimeni” ciocolată, directorul Anna Maria Dudaş vindea aceste dulciuri pe pagina sa de Facebook, unde era trecut şi numărul ei de telefon mobil, a arătat Radu Miruţă.
La etajul clădirii sunt „săli, camere de serviciu” pentru instructorii care vin din ţară, dar Anna Maria Dudaş a admis că avea amenajat un apartament acolo.
Directoarea dă vina pe „greaua moștenire”
La întrebările ministrului, ea a afirmat că a „moştenit” această situaţie şi pe angajaţi.
„Directoare de instituţie care îşi făcuse un atelier de ciocolată, plus un apartament în toată regula tot pentru dumneaei, într-o clădire din Gara de Nord a Ministerului Transporturilor. Nu de ieri de azi, ci de ani de zile. Asta nu înseamnă administraţie publică în interesul cetăţeanului și nici ceva ce eu admit”, a scris, pe Facebook, Radu Miruţă.
Anna Maria Dudaş a fost director al CENAFER între 1 septembrie 2020 şi 18 martie 2021, iar ulterior din 15 octombrie 2021 până în prezent.
Cătălin Drulă susține relatarea lui Radu Miruță. Angajata dată afară a revenit
„Pe doamna am dat-o afară rapid în 2021. La o lună după ce n-am mai fost la minister, a fost pusă la loc. Între timp şi-a făcut un laborator clandestin de ciocolată în clădirea statului”, a scris şi Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor.
6 comentarii
E ok si cu astfel de gainarii dar de ce nu va ocupati de tunurile de la Rheinmetall ?
Iti sta mintea in loc cat de slab e statul roman,dat pe mana magistratilor si rezervistilor!
Locuri de vis sunt in toate sediile de stat; la DGRFPB (ANAF) str. Dimitrie Gerota in subsol birourile SSM. Doi instructori când veneau- când nu. Plus in subsol alte camere cu centrala telefonică, electricianul soțul uneia de la HR, fochistul înjghebase o tigaie de prăjit ouă. Cablu TV. Arhivista, magazionera, centralista, lăcătușul, instalatorul; omul de serviciu moștenise postul; o duzină de șoferi. Unde vedeți sedii de teatre, TVR, Ministere, Agenții de stat, muzee.
Vedeți Claudiu Saftoiu si fosta soție Adriana Saftoiu. Amândoi șefi la TVR pe rand. El ajuns la Editura Didactică (șef director). Azi la 13:30 e gata, program scurt de vineri:)
Nu e prea grav ca doamna fabrica si vindea ciocolata. Bine ca nu fabrica si vindea droguri
Stiam eu,ca nici dupa20 de ani nu am scapat de afurisita aia de MARMOTA.
:)))