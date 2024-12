Cînd am primit o fotografie cu Victor Ponta alături de Donald Trump am zîmbit și am trecut mai departe. Venea dintr-o anume sursă pe care nu poți conta. O șmecherie, mi-am zis. Trece vremea și vedem! Și peste două zile s-a umflat subiectul, Ion Cristoiu acordîndu-i o anume atenție și întrebîndu-se ce semnificații ar putea avea „primirea” lui Victor Ponta la Mar-a-Lago. Nici una pentru că Donald Trump și echipa sa n-au anunțat nici o primire a politicianului român. Asta înseamnă că prin programul viitorului președinte american n-a trecut nici numele și nici umbra lui Victor Ponta. Că „dottore Ponta” a trecut pe la Mar-a-Lago, tot ce se poate. Administrația lui Donald Trump este plină de români. S-ar fi putut ca unul dintre ei să-i fi aranjat o strîngere de mînă la golf sau la trecerea spre toaletă. Mai mult, Ștefan Minovici, un român din New York, urmaș al celebrului Mina Minovici, părintele medicinei legale în România, este în relații bune cu Donald Trump jr. pentru care a și organizat o vizită în România. „Vizită” însemnînd o vînătoare, așa cum vizită înseamnă pentru Victor Ponta o trecere pe la Mar-a-Lago. Tot Minovici și grupul de români din New York au organizat colecta de fonduri din care s-a făcut sponsorizarea senatorului Bob Mendenez (azi arestat pentru corupție), cel care s-a împotrivit cu insistență la audierea lui Adrian Zuckerman pentru postul de ambasador la București. Adrian Zuckerman era acuzat de o hărțuire sexuală și nu trecea de comisie pînă cînd românii nu au contribuit cu amintita sponsorizare. Nu știu ce rol a avut Ștefan Minovici în călătoria lui Victor Ponta, pentru că nici trecerea pe la Mar-a-Lago care face valuri în România și nu înseamnă mare brînză peste Ocean. S-a fotografiat la poartă, a dat noroc cu originalul sau cu o dublură și a luat-o la sănătoasa ca orice călător anonim prin America. Sau s-a chinuit să transmită un mesaj de la Ciolacu? Greu de spus!

Ce vrea Ponta, de obicei? Dar ce a vrut cînd a fost singurul care s-a dus la Jocurile Europene de la Baku și a dat mîna cu Vladimir Putin? Dacă o fi dat? Oricum, s-a fudulit să apară cît mai aproape. Este același lucru cu încercarea lui Liviu Dragnea de a se lipi la Casa Albă cînd a izbutit să dea mîna cu Donald Trump în timp ce acesta mînca de seară.

Ce a vrut Ponta cînd s-a lipit la Ankara? Dar cînd s-a întors la PSD pe post de recunoscător spășit la Marcel Ciolacu?

Ce să vrea Victor Ponta de la Donald Trump? Orice ar putea obține, chiar și bîrfa pe care ar putea-o răspîndi că el a fost primit la Trump (deși primit este una și văzut este altceva) și a obținut oarece înțelegeri și credit la acesta îl fericește peste măsură!

Ce vrea Victor Ponta de obicei? Ce a vrut toată viața. Bani și vizibilitate! Să cîștige și să nu rămînă la marginea scenei pentru a cădea în uitare. Intermedieri, contracte, interviuri, milioane de cititori și prieteni pe Facebook, orice pentru ieșit în față, pentru dat cu părerea, pentru scăpat din încurcături, să supraviețuiască asemeni unui țipar politic care scapă din toate strînsorile pentru a-și continua drumul.

Și dacă șmecheria asta cu mersul pe colo și pe dincolo, cu făcut legături între unul și celălalt, cu intermediat contacte și contracte, de ce n-ar visa în subteranele subconștientului său că s-ar mai putea întoarce unde a mai fost? Adică într-o finală pentru Cotroceni pe care să n-o mai piardă ca un băiat de mingi lovit de un balon ud drept în mijlocul ochelarilor.