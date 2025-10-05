O femeie a devenit cel mai important episcop al Angliei. Regele Charles a aprobat nominalizarea Episcopului de Londra, Reverenda și Onorabila Dame Sarah Mullally ca următor Arhiepiscop de Canterbury.

Cel de-al 106-lea Arhiepiscop de Canterbury de la sosirea Sfântului Augustin în Kent din Roma în anul 597, Episcopul Sarah va fi prima femeie care va deține această funcție. Ea va fi instalată într-o slujbă la Catedrala din Canterbury în martie 2026.

Sarah Mullally este Episcop de Londra din 2018, prima femeie numită în acest rol, iar înainte de aceasta a fost Episcop de Crediton în Dieceza de Exeter. Înainte de hirotonirea sa în 2001, a fost Șefa Asistenților Medicali a Guvernului pentru Anglia – cea mai tânără persoană numită vreodată în acest rol, la vârsta de 37 de ani – specializându-se anterior ca asistentă medicală specializată în oncologie. Episcopul Sarah a descris asistența medicală ca fiind „o oportunitate de a reflecta dragostea lui Dumnezeu”.

Comisia de Nominalizări a Coroanei (CNC) pentru Canterbury a nominalizat-o pe Sarah în urma unui proces de consultare publică și discernământ bazat pe rugăciune, care a început în februarie anul acesta. CNC Canterbury a fost alcătuită din reprezentanți ai Bisericii Anglicane, ai Comuniunii Anglicane la nivel mondial și ai Diecezei de Canterbury.

Fiind cel mai înalt episcop din Biserica Anglicană, Arhiepiscopul de Canterbury combină numeroase roluri, inclusiv funcția de Episcop Diecezan al Diecezei de Canterbury, Primat al Întregii Anglii și Mitropolit, precum și primul inter pares – sau primul dintre egali – al Primaților Comuniunii Anglicane la nivel mondial, care este formată din aproximativ 85 de milioane de oameni din 165 de țări. În Camera Lorzilor, Arhiepiscopul de Canterbury este unul dintre cei 26 de episcopi care alcătuiesc Ordinul Spiritual al Lorzilor.

Episcopul Sarah a spus: „Pe măsură ce răspund chemării lui Hristos la această nouă slujire, o fac în același spirit de slujire față de Dumnezeu și față de ceilalți care m-a motivat de când am venit la credință în adolescență.

„În fiecare etapă a acestei călătorii, prin cariera mea de asistentă medicală și slujirea creștină, am învățat să ascult profund – oamenii și îndemnul blând al lui Dumnezeu – să caut să-i aduc pe oameni împreună pentru a găsi speranță și vindecare.

„Vreau, foarte simplu, să încurajez Biserica să continue să crească în încrederea în Evanghelie, să vorbească despre dragostea pe care o găsim în Isus Hristos și ca aceasta să ne modeleze acțiunile.

„Și aștept cu nerăbdare să împărtășesc această călătorie a credinței cu milioanele de oameni care slujesc lui Dumnezeu și comunitățile lor în parohiile din toată țara și din întreaga Comuniune Anglicană globală.

„Știu că aceasta este o responsabilitate uriașă, dar o abordez cu un sentiment de pace și încredere în Dumnezeu să mă poarte așa cum a făcut-o întotdeauna.”