Cel puțin 13 persoane au murit în urma cutremurului cu magnitudinea 7,1 care a lovit sud-vestul Japoniei. Echipele de intervenție caută supraviețuitori într-un centru comercial prăbușit și într-o fabrică avariată. Seismul a provocat incendii și a lăsat zeci de mii de locuințe fără electricitate.

Cutremurul s-a produs marți după-amiază în prefectura Kumamoto, situată pe insula Kyushu. Mișcarea seismică a atins cel mai ridicat nivel pe scara japoneză shindo, care măsoară intensitatea resimțită la suprafață.

„Treisprezece persoane au murit”, a declarat miercuri premierul Japoniei, Sanae Takaichi.

„Au fost confirmate pagube extinse, inclusiv victime, clădiri prăbușite, incendii și drumuri avariate”, a adăugat aceasta.

Autoritățile verifică dacă toate decesele au fost provocate direct de cutremur. Alte șapte persoane au fost grav rănite.

Oameni prinși într-un centru comercial și într-o fabrică

Operațiunile de salvare se concentrează asupra unui centru comercial Aeon din orașul Kashima. Tavanele și mai mulți pereți ai clădirii s-au prăbușit. Potrivit unei surse guvernamentale citate de agenția Kyodo, centrul comercial ar fi fost distrus de o explozie de gaze.

„Explozia s-a produs după ce angajații și clienții au fost evacuați”, a declarat un reprezentant al companiei Aeon.

Opt persoane au fost salvate din clădire. Cinci dintre ele erau rănite, potrivit unui oficial local. Primele informații indicau că între 20 și 30 de oameni ar putea fi prinși în interior. Poliția a transmis ulterior că numărul ar fi mai mic. Salvatorii nu au găsit deocamdată o cale sigură de acces în clădire.

Alte nouă persoane sunt date dispărute la fabrica Nippon Paper Industries din Yatsushiro. Cutremurul a avariat mai multe instalații, iar o parte a unui coș industrial s-a prăbușit.

Incendii, drumuri distruse și zeci de mii de locuințe fără curent

În Kumamoto, aproape 36.900 de locuințe și clădiri nu aveau electricitate miercuri dimineață. Seismul s-a produs marți, la ora locală 16:27. Agenția japoneză a evaluat magnitudinea la 7,1, în timp ce Institutul american de geofizică USGS a estimat-o la 6,8. Epicentrul a fost localizat la o adâncime de aproximativ zece kilometri.

Cutremurul a declanșat mai multe incendii și a provocat prăbușirea unor clădiri. Poduri și drumuri au fost avariate, iar o parte a unei pasarele pietonale a căzut într-un râu. Un tren de marfă s-a răsturnat, iar mai multe șosele au fost închise. Traficul trenurilor de mare viteză Shinkansen a fost suspendat în regiune. Aeroportul din Kumamoto a fost închis timp de câteva ore. Activitatea a fost reluată marți seară.

Imaginile verificate de AFP arată vehicule de mare tonaj, stâlpi și semafoare care se mișcă puternic. Alte înregistrări surprind mașini care înaintează cu dificultate pe porțiuni de asfalt deformate.

Cutremurul a provocat pagube și la castelul Kumamoto, vechi de câteva secole. Părți ale unui zid s-au prăbușit.

Armata japoneză a mobilizat 3.600 de militari

Armata japoneză a trimis 3.600 de militari pentru a sprijini operațiunile de salvare. Alte 20 de aeronave au fost mobilizate pentru evaluarea pagubelor din aer.

Kumamoto a fost afectată și în 2016 de două cutremure produse la interval de două zile. Atunci au murit 273 de persoane.

Japonia se află la întâlnirea a patru plăci tectonice, în zona cunoscută drept „Cercul de Foc al Pacificului”. Țara înregistrează sute de mișcări seismice în fiecare an.

Cel mai grav dezastru recent s-a produs în 2011. Un cutremur submarin cu magnitudinea 9,0 a declanșat un tsunami care a ucis sau a dat dispărute aproximativ 18.500 de persoane. Valurile au avariat grav și centrala nucleară de la Fukushima.

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