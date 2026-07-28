Cutremurul cu magnitudinea de 7,1 a avut loc marți, la ora 16:27, ora locală, în interiorul insulei Kyushu. transmite BBC. Cutremurul a fost estimat la magnitudinea de 6,8 de US Geological Survey. A existat o scurtă avertizare de tsunami, care a fost ridicată în decurs de o oră.

Zece persoane au fost date dispărute într-un mall prăbușit, iar alte nouă într-o fabrică de hârtie în care s-a prăbușit coșul de fum, ambele din prefectura Kumamoto, potrivit poliției, citată de postul public de televiziune japonez NHK.

Peste 150.000 de persoane au fost anunțate să se mute în adăposturi de evacuare. Peste 40.000 de gospodării au rămas fără curent electric.

Pe lângă cele două clădiri prăbușite, cutremurul a provocat pene de curent, a avariat drumuri, a dărâmat o parte din zidul unui castel și a distrus o pasarelă.

Insula Kyushu este a treia ca mărime din Japonia și este situată în extremitatea de sud-vest a arhipelagului japonez. Este a treia insulă principală a Japoniei după Honshu și Hokkaido. Se află la sud-vest de insula principală Honshu, de care este despărțită prin strâmtoarea Shimonoseki. Este scăldată de apele Oceanului Pacific, Mării Chinei de Est și Mării Japoniei.

Mai multe persoane sunt blocate într-un centru comercial din Kumamoto

Mai multe persoane sunt blocate într-un centru comercial din Kumamoto, a anunțat serviciul local de pompieri. Au existat relatări despre o explozie la Aeon Mall din Kumamoto.

Agenția japoneză de știri NHK relatează că un martor a văzut o explozie și fum la mall. Martorul a văzut etajul al doilea al clădirii prăbușindu-se și mai mulți oameni au fost duși la spital.

Două persoane au fost găsite în stop cardiac, iar mai multe persoane sunt încă date dispărute în două locuri afectate de cutremurul din prefectura Kumamoto, a confirmat un oficial.

Un oficial de la Divizia de Management al Dezastrelor din prefectura Kumamoto a declarat pentru BBC că la fabrica Yatsushiro a companiei Nippon Paper, două persoane „au fost găsite în stop cardiac”, iar nouă persoane sunt încă dispărute.

De asemenea, aceștia spun că patru persoane au fost salvate din mall-ul prăbușit, iar viața lor „nu este în pericol”.

Însă 10 persoane rămân dispărute în centrul comercial.

Premierul îi îndeamnă pe oameni să se autoevacueze

Agenția japoneză pentru gestionarea incendiilor și dezastrelor a confirmat ulterior că etajul al doilea al unei „facilități comerciale” s-a prăbușit, multe persoane fiind blocate înăuntru.

Premierul japonez Sanae Takaichi a declarat că echipele sale „au fost informate că există deja câteva persoane rănite”. Ea a mai spus că au existat raportări de daune aduse drumurilor și infrastructurii, „precum și clădiri prăbușite”.

Takaichi i-a îndemnat pe locuitori să se evacueze într-un loc sigur și a spus că rănile și amploarea pagubelor sunt în curs de evaluare.

O pasarelă s-a prăbușit în regiunea Kumamoto în urma cutremurului. Nu este clar dacă cineva a fost rănit sau când a avut loc prăbușirea. Se pare că traficul circulă pe podul care merge paralel cu acesta.

„Viața oamenilor, pe primul loc”

„În urma unei solicitări din partea guvernatorului orașului Kumamoto, Forțele de Autoapărare operează în prezent în zonele afectate de dezastru, cu 3.600 de militari”, spune un comunicat al guvernului japonez.

„În această situație critică, ghidați de principiul «viața umană pe primul loc», lucrăm în strânsă cooperare cu autoritățile locale pentru a minimiza pe cât posibil pagubele și a asigura siguranța publicului”, spune guvernul.

Echipele vor lucra „neobosit toată noaptea” pentru a evalua amploarea pagubelor și a monitoriza zonele afectate, spune comunicatul guvernului japonez.

AIEA: Cutremurul nu a provocat pagube la centrala nucleară

Cutremurul de marți nu a provocat „pagube sau probleme de siguranță” la centrala nucleară Sendai, aflată la aproximativ 100 km de epicentrul cutremurului, a declarat AIEA, organismul internațional de supraveghere atomică.

Într-o postare pe X, Agenția Internațională pentru Energie Atomică afirmă că centrala „rămâne în funcțiune” și că grupul va „continua să monitorizeze situația”.

BBC Verify analizează imagini din Kumamoto, Japonia, unde centrul comercial Aeon Mall s-a prăbușit parțial.

O înregistrare video a fost verificată și arată oameni evacuând locul, înconjurați de fum și praf.

Peste 60 de replici înregistrate în urma cutremurului

Agenția meteorologică japoneză a anunțat că au fost înregistrate un total de 61 de replici în urma cutremurului inițial de marți.

Se spune că acestea au variat în intensitate seismică de la unu la șase.

Spre comparație, după cutremurul din 2016 de la Kumamoto, care a rănit peste 1.000 de persoane și a ucis peste 40, se menționează că pe parcursul a două zile au avut loc cutremure cu o intensitate seismică de șapte grade.

Pe lângă scara de măsurare a magnitudinii, Japonia folosește propria scară de intensitate seismică.

Aceasta variază în severitate de la zero la șapte. Potrivit agenției meteorologice japoneze, zero înseamnă că oamenii nu simt deloc cutremurul, în timp ce șapte înseamnă că mobila va fi mutată sau aruncată de cutremur, iar clădirile cu rezistență scăzută la cutremure s-ar putea prăbuși.