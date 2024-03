Cheltuielile pentru apărare ale României, mai mici decât a promis Klaus Iohannis

Cheltuielile României pentru apărare în anul 2023 au reprezentat doar 1,6% din PIB, mult sub nivelul de 2,5% la care s-a angajease președintele Klaus Iohannis.

Această cifră plasează România sub media NATO de 1,73% din PIB și sub pragul minim de 2% din PIB dedicat apărării, se arată într-un raport al Alianței Nord Atlantice. În privința procentului din PIB alocat pentru apărare, România se află sub Olanda (1,63% din PIB). Faptul că președintele Klaus Iohannis a intrat în competiția pentru șefia NATO în fața premierului olandez Mark Rutte accentuează importanța acestui aspect.

Una dintre promisiunile electorale ale lui Iohannis, după cum a fost prezentată într-un articol al Politico, este orientată tocmai spre bugetul pentru apărare, după cum arată G4Media.ro. El sublinia că este imperativ ca toate țările să se străduiască să atingă minimul de 2% din PIB pentru cheltuielile de apărare și să aloce cel puțin 20% pentru echipamentele majore, cât mai rapid posibil, conform articolului său electoral intitulat „O viziune pentru viitorul NATO”.

Raportul NATO evidențiază faptul că România a atins ținta obligatorie de 2% din PIB pentru apărare doar în anul 2020, când a cheltuit 2,01% din PIB. În ultimii trei ani, a avut loc o scădere constantă a acestor cheltuieli, iar procentul de 1,6% din PIB înregistrat în 2023 este cel mai mic din perioada 2017-prezent. Această reducere a bugetului pentru apărare a coincis cu o creștere a deficitului bugetar în fiecare an.

În ceea ce privește investițiile efective în echipamente, situația României este și mai defavorabilă decât la nivelul cheltuielilor totale pentru apărare: țara se clasează printre cele mai slabe din NATO, ocupând locul al cincilea de la coadă în clasament, cu doar 21,9% din totalul bugetului de apărare alocat pentru acest scop. Polonia este lider detașat în ceea ce privește procentajul alocat pentru înzestrare (53,6% din bugetul total de apărare), urmată de Finlanda, Luxemburg, Ungaria și Grecia. În acest sens, și Olanda se află în fața României, alocând 25,5% din bugetul total de apărare pentru echipamente. În cifre absolute, în anul 2023, bugetul pentru apărare al României a fost de 5,6 miliarde de dolari, comparativ cu 16,5 miliarde de dolari alocat de Olanda.