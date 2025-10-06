China învinge SUA la exportul de energie curată

Între cele mai mari două economii ale lumii se dă o bătălie și pentru câștigarea pieței de export de energie și, în timp ce SUA vor ca lumea să le cumpere combustibilii fosili, China vrea să vândă lumii tehnologiile sale de energie curată, arată o analiză Bloomberg.

Exporturile chineze de vehicule electrice, panouri solare, baterii și alte tehnologii de reducere a emisiilor de carbon cresc de ani de zile. Exporturile au atins un record în luna august, cu produse expediate la nivel global în valoare de 20 de miliarde de dolari, potrivit unui nou raport al centrului de reflexie Ember.

”China a atins o valoare record a exporturilor de tehnologii curate, chiar dacă prețurile la această tehnologie au scăzut brusc”, a declarat Euan Graham, analist la Ember.

SUA, care s-au poziționat ca un important exportator de combustibili fosili, a vândut petrol și gaze în străinătate în valoare de 80 de miliarde de dolari în perioada ianuarie-iulie, ultima lună pentru care sunt disponibile date. În aceeași perioadă, China a exportat tehnologie verde în valoare de 120 de miliarde de dolari.

Aceste evoluții sunt o continuare a unei tendințe. În 2024, exporturile de petrol ale SUA au atins un nivel record, potrivit Administrației SUA pentru Informații în domeniul Energiei (EIA). Totuși, exporturile de tehnologii curate ale Chinei au fost cu 30 de miliarde de dolari mai mari.

O posibilă explicație are legătură cu dolarul american. Prețul panourilor solare este în scădere, ceea ce înseamnă că China exportă mai multe panouri pentru fiecare dolar câștigat. Veniturile din exporturile de energie solară din august nu au fost nici pe departe apropiate de maximumul atins în martie 2023. Dar cei 46.000 de megawați de capacitate energetică expediați în străinătate au stabilit un record.

Din punctul de vedere al țărilor care importă bunuri și tehnologii energetice americane sau chinezești, diviziunea nu putea fi mai izbitoare: ”Exporturile de energie curată reprezintă hardware care, odată ce o țară l-a cumpărat, va genera electricitate timp de un deceniu sau două de acum înainte. În timp ce în cazul gazului, în ziua în care îl cumperi, îl folosești, a dispărut pentru totdeauna”, a declarat Greg Jackson, director executiv al Octopus Energy, cel mai mare trader de energie din Marea Britanie.