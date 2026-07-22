CIA se delimitează de războiul lui Trump cu Iranul

Potrivit unor evaluări prezentate sub protecția anonimatului pentru The Washington Post, agențiile de informații din SUA consideră că loviturile militare asupra Iranului nu vor duce la concesii din partea Teheranului. Scurgerea în presă a acestor informații poate fi o încercare de delimitare de deciziile administrației Trump de a continua războiul din Iran.

Planul Mossad și avertismentele ignorate ale CIA

La jumătatea lunii ianuarie, directorul Mossad, David Barnea, le-a prezentat unor oficiali SUA planul mobilizării opoziției iraniene, pentru a provoca o schimbare a regimului. Cu mai puțin de 48 de ore înainte de începerea operațiunilor militare, pe 28 februarie, președintele Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu au avut o convorbire telefonică. Reuters scria că aceasta a înclinat balanța spre lansarea războiului.

Un articol publicat de The New York Times în luna martie arăta că evaluarea CIA, spre deosebire de cea a Mossad, privind situația era că administrația iraniană nu va fi răsturnată. CIA afirmase că, dacă liderii Iranului ar fi eliminați, ar putea urma o conducere mai radicală, scrie NY Times. „Ideea că Israelul și Statele Unite ar putea stimula o revoltă pe scară largă a fost o eroare fundamentală în pregătirile pentru un război care s-a extins în întreaga regiune a Orientului Mijlociu”, arată New York Times. Evaluările Mossadului au fost criticate de mulți oficiali americani de rang înalt și de analiști din agenția de informații a armatei israeliene, Aman. Liderii militari americani i-au spus lui Trump că iranienii „nu ar ieși în stradă în timp ce cad bombe”. Oficialii de informații au apreciat că șansele unei revolte în masă erau scăzute.

Războiul ”rapid” se transformă într-un conflict fără sfârșit

Cu toate acestea, oficialii Casei Albe au prezentat intervenția drept o operațiune militară rapidă și limitată. Acum, oficiali ai serviciilor americane de informații încearcă să se delimiteze de războiul administrației Trump împotriva Iranului, în condițiile în care conflictul declanșat de Statele Unite durează de aproape cinci luni, fără perspective de încheiere. Articolul publicat pe 21 iulie de The Washington Post are un rol similare celui publicat de The New York Times la finbalul lunii martie.

”Analiști ai agenției americane de spionaj au ajuns la concluzia că, pentru moment, Teheranul și Washingtonul sunt blocate într-un impas pe termen nedeterminat între pace și război – o dinamică fragilă având în vedere natura letală a ostilităților dintre cele două state. Foști și actuali oficiali ai CIA au prezentat aceste evaluări sub protecția anonimatului, dat fiind caracterul lor sensibil”, scrie The Washington Post.

Evaluarea CIA: Iranul poate rezista luni de zile

Președintelui Trump i-au fost prezentate evaluările CIA. ”Ultimul raport a fost scris in principal de CIA, iar analiștii au subliniat că regimul de la Teheran poate rezista, în ciuda pierderii multor lideri și a multor capabilități militare în urma atacurilor SUA și Israelului. În luna mai, analiștii CIA au concluzionat că Iranul poate supraviețui unei blocade navale a SUA pentru cel puțin trei sau patru luni și abia apoi s-ar confrunta cu greutăți economice mai mari”.

The Washington Post îl citează pe Jonathan Panikoff, fost adjunct al departamentului de informații pentru Orientul Mijlociu, care spune că administrația Trump pare să creadă că, dacă va continua să lovească Iranul mai tare, Teheranul va deveni mai flexibil. ”Această evaluare este cu siguranță incorectă”, spune Panikoff, care acum este membru al Atlantic Council.

Regimul de la Teheran a arătat că prioritatea este supraviețuirea sa, iar de aici vine decizia de a încasa aceste lovituri, în ciuda efectelor negative asupra populației și economiei iraniene. Panikoff afirmă că SUA nu au opțiuni eficiente împotriva Iranului și se îndoiește că Trump ar ordona o invazie terestră. El estimează că conflictul va avea perioade de escaladare și acalmie. Oficialii americani spun însă că observă tensiuni în conducerea iraniană între tabăra pragmatică și aripa dură, în special din Corpul Gardienilor Revoluției, a cărei influență este în creștere.