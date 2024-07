Cine este miliardarul care a dat o avere pe scheletul de stegozaur

Influentul miliardar american Ken Griffin a cumpărat scheletul de stegozaur vândut miercuri la preţul record de 44,6 milioane de dolari. El intenţionează să îl împrumute unei instituţii americane pentru a-l expune.

Informaţia a fost dezvăluită de Wall Street Journal şi confirmată pentru AFP de o sursă apropiată tranzacţiei.

Patron al fondului de pensii Citadel şi donator important al Partidului Republican, Ken Griffin se remarcase deja în noiembrie 2021 plătind 43 de milioane de dolari pentru un exemplar original al Constituţiei SUA, pe care îl împrumutase unui muzeu din statul Arkansas.

Potrivit Sotheby’s, care a organizat vânzarea miercuri la New York, cumpărătorul „intenţionează să exploreze împrumutarea specimenului (de dinozaur) unei instituţii americane”. „‘Apex’ (numele dat dinozaurului) s-a născut în America şi va rămâne în America”, a declarat Ken Griffin, potrivit Wall Street Journal.

Conform revistei Forbes, averea lui Griffin este estimată la 37,8 miliarde de dolari. Fost student la prestigioasa universitate privată Harvard, din apropiere de Boston, Griffin este şi unul dintre cei mai mari donatori ai acesteia (350 de milioane de dolari în 2023). Miliardarul donase 16,5 milioane de dolari în 2017 Muzeului Field din Chicago pentru a-i permite să expună un alt specimen de dinozaur, T-Rex-ul „Sue”.

Cu o vechime de aproximativ 150 de milioane de ani şi aflat într-o stare de conservare „excepţională”, potrivit Sotheby’s, „Apex” a doborât recordul deţinut până acum de T-Rex-ul „Stan”, care fusese vândut la licitaţie pentru suma de 31,8 milioane de dolari în 2020.

„Apex” a fost descoperit în mai 2022 pe terenul privat al unui celebru paleontolog, Jason Cooper, iar Sotheby’s susţine că a colaborat cu acesta încă de la început pentru a organiza vânzarea, o garanţie de „transparenţă”, conform casei de licitaţii.

