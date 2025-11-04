Cine sunt francezii eliberați din Iran după 1.277 de zile. Macron, reacție emoționantă

Cei doi au fost acuzați de spionaj în favoarea serviciilor de informații franceze și israeliene și au fost condamnați la pedepse de 20, respectiv 17 ani de închisoare. „Cécile Kohler și Jacques Paris au ieșit din Închisoarea Evin și se află acum în drum către Ambasada noastră la Teheran. Este un pas important, dar dialogul continuă pentru a asigura întoarcerea lor în Franța cât mai curând posibil”, a declarat Macron într-un mesaj pe X. Macron a mulțumit Ambasadei Franței și tuturor serviciilor implicate în această acțiune, subliniind mobilizarea constantă a statului francez pentru obținerea acestei etape pozitive. „Ne vom asigura că drepturile lor vor fi făcute respectate și că justiția va fi realizată”, au afirmat avocații Cécilei și lui Jacques, promițând să continue lupta pentru corectarea greșelilor comise în timpul detenției acestora.

