Ciolacu, bunul aliat, cel mai ”aprig„ candidat

Nicolae Ciucă a explicat situația care a condus la alianța guvernamentală a formațiunii sale cu PSD. În competiția electorală prezidențială însă, aliatul său devine contracandidat.

„În momentul de față, principalul contracandidat este Marcel Ciolacu, pentru că este liderul Partidului Social Democrat, partid cu bază consistentă în electoratul din România, a explicat Ciucă.

”(ceilalți) nu reprezintă un pericol. Sunt contracandidați, îi tratăm cu respectul cuvenit pentru un contracandidat. Dar cel care, cu adevărat, reprezintă o provocare pentru turul al doilea este Marcel Ciolacu”, a mai spus liderul PNL.

De ce Ciucă și nu Ciolacu?

„Aici cred că intervine partea de competențe dobândite de-a lungul timpului în cariera profesională a fiecăruia dintre noi. Și, așa cum foarte bine se știe, am făcut totul de-a lungul timpului, urcând treaptă cu treaptă în carieră, trudind alături de colegii mei, de camarazii mei pe care îi voi respecta toată viața mea.

Pentru că, știți care este chestiunea? În viață, nu datorită nouă suntem ceea ce suntem. Suntem ceea ce suntem pentru că am făcut parte dintr-un colectiv de oameni, am muncit alături de ei, am trudit alături de ei, ne-am sacrificat alături de ei, am muncit unii pentru alții. De aceea îmi vine greu să vorbesc despre mine”, a mai susținut Ciucă.

„Considerați că aveți o carieră și o pregătire și competențe mai importante decât domnul Ciolacu”, a insistat moderatoru.

„Așa este”, s-a arătat convins Ciucă.

‘Domnule, dar cu PSD-ul…’

„În 4 noiembrie anul acesta se împlinesc cinci ani de când Partidul Național Liberal s-a angajat, în 2019, să guverneze țara. Este cea mai lungă perioadă în care un partid politic din România s-a aflat la guvernare. A fost un moment cu o decizie politică pe o construcție politică greu de înțeles și greu de explicat. Sunt foarte mulți membri ai Partidului Național Liberal și simpatizanți liberali care nu înțeleg chestiunea aceasta.

Eu merg pe stradă și vorbesc cu oamenii și singurul lucru (pe care mi-l reproșează este) ‘domnule, dar cu PSD-ul…’Este o problemă pe care trebuie să o explicăm de fiecare dată. Eu sper (ca oamenii) să înțeleagă, a conchis Ciucă.