Ciolacu, de ce e ”normal„ să crească prețurile

Cifrele arată că în pofida creșterii prețurilor a crescut puterea de cumpărare, arată Marcel Ciolacu.

Preţurile au crescut în ultimii ani, a crescut şi puterea de cumpărare a românilor, dar și pensiile și salariile, explică premierul.

Întrebat cum comentează că prețul coșului de cumpărături a crescut

„Noi am indexat pensiile cu 13,8%. Pe urmă, toate măririle, în primul rând a salariului minim. Ştiţi că am ajuns… Acum 2 ani am spus că ajungem la 500 de euro şi cu venitul mediu la 1.000 de euro. La venitul mediu am ajuns la 1.100 de euro şi salariul minim am ajuns la 480. Dacă facem o raportare la un bon de acum 10 ani, veţi vedea că raportarea numerică e la fel de mare”.

„Vă aduc aminte că atunci când era o guvernare de dreapta, nici măcar nu s-a aplicat legea în ce priveşte indexarea pensiilor. Să nu mai vorbim de salariul minim pe economie, că nu a crescut”, a mai ținut să precizeze președintele PSD.

Economia ”este 90% pe investiţi„

”Normal, lucrurile cresc, importantă este puterea de cumpărare. Iar, în acest moment, cu scăderea inflaţiei sub 5%, puterea de cumpărare, ne arată cifrele, a crescut. De fapt, economia este 90% pe investiţii şi, din aceste 90%, trebuie să ne cunoaştem cu toţii sunt de la Ministerul Transporturilor şi de la ministrul Sorin Grindeanu şi 20% a început de la începutul anului să avem o creştere şi pe consum”, a adăugat premierul.

Ne ducem în rândul ţărilor dezvoltate

„Venim de anul viitor cu salariul minim european, deci cu o formulă de creştere, nu mai e o decizie politică. Ne ducem în rândul ţărilor dezvoltate cu această abordare”.

Revenind la întrebarea inițială, Marcel Ciolacu a mai afirmat: „Deci, iertaţi-mă, e cum aş compara cât costă un apartament azi cu cât a costat un apartament acum 2 ani. Normal că lucrurile cresc, importantă e puterea de cumpărare. Acum, cu scăderea inflaţie sub 5%, puterea de cumpărare, ne arată cifrele, a crescut”.