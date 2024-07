Ciolacu, de „Doamne, ferește!, că doar nu e liberal

Întrebat la un post Tv dacă vor fi creșteri de TVA, premierul Marcel Ciolacu a reacționat… social-democrat.

„Doamne, ferește! Cum să măresc TVA. Am dus inflația de la două cifre la 5%!. Am mărit pensiile, e o tâmpenie. Cum să măresc TVA. Eu sunt social-democrat. Dacă erau liberalii, măreau TVA. Experții au cerut mărirea TVA. Și Banca Mondială și toți. Am scos din facilități. Nu poți să ai facilități toată viața. Cunosc eu un ministru, un deputat și mă încadrez la facilități”, a spus Ciolacu.

Comisia Europeană a cerut României măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, iar Nicolae Ciucă a declarat că Guvernul trebuie să prezinte un plan de redresare financiară până la data de 15 octombrie.