Ciolacu zice că nu-l iartă pe Iohannis: „Credeți că pot să uit?”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că nu a uitat și nu va uita niciodată cum președintele Klaus Iohannis l-a acuzat că vrea să fure Ardealul, împreună cu UDMR.

„Dacă dumneavoastră credeți că eu uit că am fost acuzat total pe nedrept, când era pandemie, că am furat Ardealul. Mama mea, soție de militar, m-a sunat să-mi spună că mă bagă ăștia la pușcărie pentru trădare de țară. Credeți că eu pot să uit vreodată așa ceva! Nu voi uitat niciodată așa ceva!”, a declarat Ciolacu la Realitatea Plus.

Premierul a mai spus că nu are cu Iohannis nicio înțelegere, dar că au o relație instituțională.

”Ce înțelegere pot să am cu un om care-și termină mandatul? Nu am nicio înțelegere cu Klaus Iohannis”, a spus Ciolacu.

Preşedintele PSD a mai declarat că se discută mult în ultimul timp despre comasarea alegerilor, dar că acest lucru nu este „o problemă urgentă a românilor”.

„Se discută foarte mult în ultimul timp despre acest lucru. Dar nu cred că e o problemă urgentă a românilor. Categoric, vor fi discuţii în interiorul Partidului Social Democrat, sunt convins că şi în interiorul Partidului Naţional Liberal. Dar decizia ar trebui să o luăm după ce consultăm şi românii”, a afirmat Ciolacu, la Realitatea Plus.

De asemenea, întrebat dacă va candida la Preşedinţie, Ciolacu a răspuns „Vorbim după europarlamentare”.

„Cele mai importante alegeri sunt primele alegeri, pentru un om politic. Cine se hrăneşte cu vise şi îşi face… Ştiţi o vorbă celebră a unui prim-ministru care a salvat Europa, Churchill: ‘şapte zile în politică e mult’. A câştigat un război şi a pierdut alegerile. Poporul hotărăşte”, a mai adăugat Marcel Ciolacu.