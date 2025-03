Ciucu îl acuză pe Nicuşor Dan. ”E plecat în campanie prin țară. Unde să-l găsesc?„

Primarul Sectorului 6 din Bucureşti, Ciprian Ciucu, l-a criticat pe Nicuşor Dan că nu e de găsit la Primăria Capitalei. Nici la telefon răspunde, mai spune prim-vicepreședintele PNL.

Ciucu spune că Nicușor Dan ignoră problemele bucureştenilor care l-au votat ca primar fiind preocupat de campania electorală.

„Mi-ar fi trebuit să lucrez zile astea cu el la Primărie, dar e plecat în campanie prin țară, face mai mult politică decât administrație în ultimul timp. Nu-l găsesc, unde să-l găsesc? Pentru că dânsul e mai politician decât toți pentru că este un politician de succes, a câștigat de două ori Primăria Capitalei, acum este în o altă campanie electorală, dar n-am fost convins de partea de administrator bun”, a spus Ciprian Ciucu, vineri seara, la un post Tv.

Ciprian Ciucu spune că nu are cine să semneze documentele

„Am avut nevoie acum trei, patru zile pentru un aviz pentru Drumul Belșugului care stă acolo și trebuia să începem lucrările. Eu nu pot emite autorizație de construire pentru că lipsește acel aviz. Sunt 12-14 proiecte pe care le am blocate, proiecte publice. Am luat bani din PNRR, bani gratis, 2 milioane de euro, ca să facem locuințe pentru copiii care ies din sistemul de protecție, care n-au părinți și ajung în stradă în canale, se droghează, și din lipsa unei semnături… un aviz de oportunitate pentru un bloculeț cu patru etaje sau care să fie construit pe strada Marinescu. L-am rugat… A trecut de mai mult de un an, am pierdut bani, a plecat trenul din gară”, a mai spus Ciprian Ciucu.

Mai ușor dă de un ministru din Guverne decât de primarul general

„Vă dați seama că, dacă sun un ministru din Guvern acum, îmi răspunde. Dacă nu răspunde, mă sună peste jumătate de oră. Nicușor Dan foarte rar. E nevoie de el aici în București, mai are trei ani de mandat”, a ţinut să puncteze primarul din Sectorul 6.