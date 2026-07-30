Comisia Europeană acordă Ucrainei încă 3,47 miliarde de euro pentru drone, rachete și avioane de luptă

Echipamente critice pentru securizarea spațiului aerian european

Noua tranșă financiară acoperă achizițiile dintr-o primă listă de produse strategice și este axată în special pe drone. De asemenea, fondurile sunt destinate achiziționării de drone suplimentare, inclusiv modele cu rază lungă de acțiune, precum și rachete și avioane de luptă de tip Gripen. Obiectivul principal al acestei infuzii de capital este de a ajuta Ucraina să își securizeze rapid echipamentele critice necesare pe front.

Reprezentanții europeni au subliniat că, în săptămânile următoare, vor fi aprobate și plătite noi tranșe destinate munițiilor și apărării aeriene, facilitând astfel protejarea spațiului aerian ucrainean și consolidând totodată securitatea întregului continent.

Mesajul Ursulei von der Leyen și cooperarea industrială

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj de susținere pe X odată cu deblocarea acestor fonduri. Aceasta a declarat că, prin noua plată, Europa ajută Ucraina să își protejeze cerul și să își apere cetățenii. Oficialul a subliniat că, în acest moment, dimensiunea industrială a Europei se combină cu inovația de neegalat a Ucrainei, dând astfel formă unei noi inițiative comune și solide în domeniul dronelor.

With this disbursement, we are helping Ukraine protect its skies and defend its people. At the same time, we are combining Europe’s industrial scale with Ukraine’s unmatched innovation. Our drone deal is taking shape.https://t.co/6hcfBQ6cCo pic.twitter.com/0bERiAQ0uD — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 30, 2026

Mai mult, președinta Executivului comunitar a precizat că fiecare atac rusesc nu face decât să întărească hotărârea Ucrainei de a fi liberă, dar și determinarea Uniunii Europene de a rămâne alături de Kiev atât timp cât va fi necesar.

Contextul financiar: 90 de miliarde de euro pentru apărare și buget

Această alocare financiară se înscrie într-un program masiv de împrumut în valoare totală de 90 de miliarde de euro, structurat în două direcții clare: 60 de miliarde pentru consolidarea apărării și 30 de miliarde sub formă de sprijin bugetar pentru menținerea serviciilor publice esențiale. Noua finanțare succede altor plăți majore efectuate recent.

Pe 25 iunie, Comisia a virat 3,2 miliarde de euro în cadrul asistenței macrofinanciare (AMF), urmate de 3,9 miliarde de euro la 30 iunie 2026 și 1,1 miliarde de euro la 15 iulie 2026 pentru componenta de apărare.

Doar pentru anul 2026, suma alocată sprijinirii capacității industriale de apărare a Ucrainei se ridică la 28,3 miliarde de euro, plățile urmând să fie finalizate până la sfârșitul anului, pe baza listelor de produse corespunzătoare ce vor fi adoptate până în septembrie.

De la începutul agresiunii rusești, sprijinul global oferit de Uniunea Europeană și statele membre a depășit 220 de miliarde de euro, incluzând și 3,8 miliarde din veniturile generate de activele rusești imobilizate.

CITEȘTE ȘI