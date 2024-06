Congres USR. Trei, pentru funcția de președinte

USR organizează, sâmbătă, un congres extraordinar în care vor fi aleşi membrii Biroului Naţional şi candidatul partidului la alegerile prezidenţiale.

La congres, care va începe la ora 10,00, sunt aşteptaţi 600 de delegaţi.

Elena Lasconi are 52 de ani, este de profesie economist, cu o carieră de 25 de ani în televiziune. Din 2020, este primarul USR al municipiului Câmpulung Muscel, funcţie în care a fost realeasă în 2024. Dumitru Stanca are 59 de ani şi este cadru militar în rezervă, în prezent ofiţer de conformitate la o firmă privată din Bucureşti. Se ocupă de asigurarea conformităţii reglementărilor şi procedurilor interne cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor. Octavian-Alexandru Berceanu are 48 de ani şi este de profesie inginer. În prezent, este consultant pentru Banca Europeană de Investiţii în proiectul PNERP Moldova şi coordonează activitatea grupului de lucru pentru reforma în sectorul forestier. Octavian Berceanu a fost Comisar General al Gărzii Naţionale de Mediu în timpul guvernării PNL-USR.

Purtătorul de cuvânt al USR, Ionuţ Moşteanu, a anunţat că aproximativ 200 de persoane s-au înscris pentru un loc din cele 24 din Biroul Naţional, pe diverse liste sau independenţi.

Imediat după alegerile locale şi cele europarlamentare din 9 iunie, preşedintele USR, Cătălin Drulă, şi-a anunţat demisia din fruntea partidului. După demisia acestuia şi-au depus candidatura pentru preşedinţia partidului zece membri USR, printre aceştia numărându-se Elena Lasconi şi Cristian Seidler.

În funcţia de preşedinte USR a fost aleasă Elena Lasconi, prin vot direct, de fiecare membru de partid, pe o platformă online, aşa cum prevede statutul.