Congresul UDMR: Emil Boc face glume pe seama maghiarilor

Congresul UDMR a adunat politicieni de renume într-un mic oraș din județul Cluj. Este prezent și Viktor Orban, premierul maghiar, dar nu și președintele Nicușor Dan.
Nicușor Dan zice „Pas!“ congresului UDMR
La evenimentul de vază, participă premierul Ilie Bolojan, care a fost așezat lângă omologul său din Ungaria, Viktor Orban, dar și Emil Boc, și Sorin Grindeanu.
Congresul UDMR a început cu intonarea imnului României, iar apoi s-au intonat pe rând imnul Ungariei și la final imnul Ținutului Secuiesc.
PSD susține ca Sorin Grindeanu a ieșit din sală când s-a intonat imnul Ținutului Secuiesc. UDMR spune ca Grindeanu nu a ieșit din sala, ci a întârziat puțin la eveniment.
Imaginile de la eveniment arată însă clar că Sorin Grindeanu a rămas în sală la imnul maghiar și a zbughit-o la primele acorduri ale imnului Ținutului Secuiesc.
Premierul român, susținut de UDMR
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, i-a transmis, vineri, premierului Ilie Bolojan felicitări pentru ”curajul de a începe reforma statului” şi a transmis susţinerea parlamentarilor şi miniştrilor UDMR.
”Domnule prim-ministru Ilie Bolojan, dragă Ilie, cu PNL avem un parteneriat lung, un istoric foarte lung, încă din anii ’90 şi acum câteva luni am pornit împreună e un drum greu şi lung. Vreau să te felicit pentru curajul de a începe reforma statului. Nu este un lucru uşor, este un lucru chiar foarte greu, văd în fiecare zi, în fiecare săptămână. Dacă-mi permiţi, vreau să te încurajez să o faci până la capăt. O reformă reală, sistemică, la capătul căreia să simţim cu toţii că instituţiile statului servesc cetăţenii şi nu invers”, i-a transmis, vineri, premierului Ilie Bolojan, liderul UDMR, Kelemen Hunor.
”Poţi conta pe noi în această bătălie, vom fi solidari cu toate deciziile pe care le vom lua împreună”, a adăugat Kelemen Hunor.
Discursul său a fost urmat de o fază antologică. După ce a văzut că premierul Bolojan nu se ridică în picioare să-l aplaude pe udemerist, prim ministrul maghiar l-a tras de mână.
Emil Boc face glume pe scenă
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, vineri, la congresul UDMR, că a aflat de la români de ce se organizează alegeri în ţara noastră din patru în patru ani: ca să afle UDMR cu cine guvernează.
”M-am întrebat de ce se ţine Congresul UDMR. Şi ştiu, o dată la patru ani dumneavoastră vă alegeţi preşedintele şi o dată la doi ani aveţi un congres de stabilire a politicilor pe care le promovaţi. Am aflat de la români de ce se organizează în această ţară alegeri din patru în patru ani. Ca să afle UDMR cu cine guvernează. Aşa mi-au spus românii mai în glumă, mai în serios. Eu mă bucur de parteneriatul nostru pe care l-am avut şi îl avem în continuare. Şi în continuare contez pe acest parteneriat în interesul nostru, al tuturor pentru a continua o viaţă de calitate la Cluj şi în România”, a transmis Emil Boc.
Ilie Bolojan: îi mulţumesc domnului Kelemen Hunor
Despre prezența constantă a UDMR în politica românească a vorbit și premierul Bolojan. Prim-ministrul a spus că UDMR a avut un rol important în viaţa publică şi a susţinut valorile democratice şi parcursul occidental al României.
