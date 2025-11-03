Copil de 11 ani înfiat și apoi înfometat de părinți

O fetită de numai 11 ani a ajuns la spital cu semne de malnutriție, înfometată fiind de părinții adoptivi. Autoritățile au demarat o anchetă.

De Madalina Bahrim
Copil de 11 ani înfiat și apoi înfometat de părinți

O fetită de numai 11 ani a ajuns la spital cu semne de malnutriție, înfometată fiind de părinții adoptivi. Autoritățile au demarat o anchetă.

Un copil de 11 ani, înfiat în urmă cu opt ani, a ajuns în stare gravă la spitalul din Baia Mare, prezentând semne clare de malnutriție severă. Incidentul a fost descoperit de asistenții sociali, care au sesizat imediat autoritățile. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș a început o anchetă, iar cazul a fost preluat de Poliție și Parchetul Maramureș, care investighează împrejurările în care a avut loc această tragedie.

Când a ajuns la spital, copilul cântărea mai puțin de 20 de kilograme și având semne de abuz fizic pe corp. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Maramureş și autoritățile judiciare au demarat anchete pentru a stabili circumstanțele în care s-a ajuns la această situație.

Potrivit directorului DGASPC Maramureș, Silviu Ungur, instituția a fost informată pe 27 octombrie de spital despre starea fetiței. „Am intervenit imediat, am discutat și cu mama fetiței, iar cazul a fost comunicat Poliției. Dacă va fi necesar, vom solicita din nou un ordin de protecție pentru copil”, a declarat Ungur. În prezent, fetița este internată în spital și autoritățile continuă investigațiile pentru a asigura protecția acesteia.

„Noi am intervenit, am mers la spital, am stat de vorbă şi cu mama fetiţei. Am cerut ordin de protecţie, care a fost respins, asta e altă poveste, am comunicat Poliţiei şi aşteptăm ca fiecare instituţie să îşi facă treaba.

Copilul trebuie să se pună pe picioare din punct de vedere medical, o vom lua dacă situaţia o va impune. Sigur că sunt probleme din moment ce am anunţat Poliţia, am constatat că lucrurile nu sunt în regulă”, a declarat directorul DGASPC Maramureş pentru News.ro.

Distribuie articolul pe:

6 comentarii

  1. Inca o dovada că această entitate DGASPC nu funcționează corect, nu funcționează la standardele ocrotirii minorilor! DGASPC Maramureș în frunte cu Silviu Ungur, trebuie închisă definitiv pentru că, doar încasează financiar și în practica fisei locului de munca, nu produce nici cât e negru sub unghie. Sunt vinovați părinții dar entitatea DGASPC e prima vinovată, e complice la distrugerea acestui copil nevinovat pentru că, nu își îndeplinesc sarcinile de serviciu!

    Răspunde
Vezi toate comentariile (6)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro