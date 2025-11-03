Copil de 11 ani înfiat și apoi înfometat de părinți

Când a ajuns la spital, copilul cântărea mai puțin de 20 de kilograme și având semne de abuz fizic pe corp. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Maramureş și autoritățile judiciare au demarat anchete pentru a stabili circumstanțele în care s-a ajuns la această situație.

Potrivit directorului DGASPC Maramureș, Silviu Ungur, instituția a fost informată pe 27 octombrie de spital despre starea fetiței. „Am intervenit imediat, am discutat și cu mama fetiței, iar cazul a fost comunicat Poliției. Dacă va fi necesar, vom solicita din nou un ordin de protecție pentru copil”, a declarat Ungur. În prezent, fetița este internată în spital și autoritățile continuă investigațiile pentru a asigura protecția acesteia.

„Noi am intervenit, am mers la spital, am stat de vorbă şi cu mama fetiţei. Am cerut ordin de protecţie, care a fost respins, asta e altă poveste, am comunicat Poliţiei şi aşteptăm ca fiecare instituţie să îşi facă treaba.

Copilul trebuie să se pună pe picioare din punct de vedere medical, o vom lua dacă situaţia o va impune. Sigur că sunt probleme din moment ce am anunţat Poliţia, am constatat că lucrurile nu sunt în regulă”, a declarat directorul DGASPC Maramureş pentru News.ro.