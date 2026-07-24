China răspunde simteric la ”acțiunile scandaloase” ale UE

China a inclus compania germană Rheinmetall pe lista sa de control al exporturilor, alături de alte 13 entități europene care produc bunuri cu dublă utilizare – civilă și militară. ”Aceste măsuri sunt menite să protejeze securitatea și interesele naționale și să respecte obligațiile internaționale ale Chinei, inclusiv cele privind neproliferarea, ca răspuns la acțiunile scandaloase ale Uniunii Europene”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Comerțului.

Reacție la sancțiunile UE împotriva unor firme chineze

Lista a fost publicată de Ministerul Comerțului din China la o zi după ce ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene au aprobat un nou pachet de sancțiuni care vizează aproximativ 250 de noi persoane și entități, inclusiv 14 companii din China și Hong Kong acuzate că sprijină războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Potrivit ministerului chinez, măsura interzice exportul către companiile vizate al produselor cu potențial de dublă utilizare și le interzice, de asemenea, organizațiilor și persoanelor din afara Chinei să furnizeze entităților incluse pe listă bunuri cu dublă utilizare provenite din China.

Companii din opt țări europene, vizate de măsurile Chinei

Pe lângă Rheinmetall, pe lista neagră a Chinei apar producătorul italian de motoare electrice Lafert. Apar și dezvoltatorul francez de drone Cavok UAS, producătorul ceh de camioane Tatra Trucks și compania electronică poloneză Vigo Photonics. A fost inclusă și Universitatea Tehnică din Wrocław. Cele 14 entități sunt din Germania, Franța, Italia, Polonia, Olanda, Cehia, Bulgaria și Lituania.

Bruxellesul cere explicații

Comisia Europeană a anunțat că analizează posibilele consecințe ale măsurii. O purtătoare de cuvânt a CEa declarat, potrivit Reuters, că Bruxellesul se va coordona cu statele membre și cu companiile vizate. UE își va contacta reprezentanții din China pentru a ”solicita clarificări”.

China a mai impus interdicții privind livrările de produse cu dublă utilizare către companii europene. În aprilie, China a inclus pe lista sa de control șapte companii europene din domeniul apărării și aviației. Măsura a fost justificată prin vânzările de armament și cooperarea militară cu Taiwanul.

Un răspuns simetric

Reacția Chinei este una simetrică din punctul de vedere al numărului de entități vizate. 14 companii din China continentală și Hong Kong sunt contrapuse celor 14 entități din UE. Măsurile adoptate de UE merg însă mai departe. În total, Consiliul UE a inclus 51 de companii și organizații pe lista entităților supuse unor restricții mai stricte la export. Dintre acestea, 14 sunt din China, inclusiv patru din Hong Kong.

Potrivit Consiliului UE, entitățile înscrise pe listă sprijină industria militară și de apărare a Rusiei sau contribuie la eludarea sancțiunilor existente. Printre altele, sunt vizate lanțuri de aprovizionare cu microelectronice, mașini-unelte computerizate și echipamente pentru producția de cipuri. Beijingul nu a oferit informații despre companiile chineze vizate individual.