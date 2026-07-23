UE a ajuns la un acord pentru cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

„Salut acordul privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei” , se arată în mesajul transmis de Ursula von der Leyen.

Florin Toader
UE a ajuns la un acord pentru cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

„Salut acordul privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei” , se arată în mesajul transmis de Ursula von der Leyen.

Președinte Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a anunțat că s-a ajuns la un acord între membri pentru cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei de la începutul agresiunii militare în Ucraina.

Uniunea Europeană a ajuns la un acord privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. UE a extins măsurile menite să limiteze finanțarea războiului dus de Kremlin în Ucraina. Anunțul a fost făcut joi de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Noile sancțiuni UE vizează sectorul bancar, prețul petrolului și flota fantomă a Rusiei

„Salut acordul privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Într-un moment în care Ucraina a acumulat un impuls militar, sancțiunile noastre continuă să slăbească bazele economice ale efortului de război al Rusiei.”, se arată în mesajul transmis de Ursula von der Leyen.

Potrivit șefei Comisiei Europene, încă 32 de bănci rusești, au fost incluse pe lista celor interzise pentru efectuarea de tranzacții.  Au fost exstinse, astfel, restricțiile impuse sectorului financiar al Rusiei. De asemenea, sancțiunile vor viza companii din domeniul criptomonedelor și platforme utilizate pentru tranzacționarea petrolului.

Un alt element important al pachetului este menținerea timp de un an a plafonului de preț pentru petrolul rusesc, fără ajustări. Potrivit Ursulei von der Leyen, decizia urmărește să împiedice Rusia să beneficieze de eventuale șocuri pe piețele energetice internaționale.

Totodată, UE introduce în premieră sancțiuni pentru navele care asistă flota din umbră a Rusiei.

De asemenea, von der Leyen a anunțat că oficialii europeni au făcut un pas important pentru interzicerea intrării combatanților ruși în Uniunea Europeană.

„Adăugăm încă 32 de bănci rusești pe lista noastră de interdicții de tranzacții.

Precum și firme de criptomonede și platforme de tranzacționare a petrolului.

Înghețăm ajustarea plafonului prețului petrolului timp de un an, astfel încât mașina de război rusă să nu beneficieze de șocurile pieței.

Pentru prima dată, vizam navele care asistă flota din umbră a Rusiei.

Și am făcut un pas important către interzicerea oficială a intrării combatanților ruși în UE.”, se mai arată în mesajul Ursulei von der Leyen.

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4 comentarii

  1. Nu am inteles cum se sanctioneaza navele care asista „petrolierele fantoma”. Sanctioneaza nave militare ruse sau ce? Care sunt mijloacele concrete prin care pot face asta?

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  2. Ma intreb cam ce au in capul lor cei care tot dau Rusiei aceste sanctiuni ,ei nu au ajuns la concluzia ca toate celelalte de pana acum, nu au folosit la nimic ?

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