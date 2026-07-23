Uniunea Europeană a ajuns la un acord privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. UE a extins măsurile menite să limiteze finanțarea războiului dus de Kremlin în Ucraina. Anunțul a fost făcut joi de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Noile sancțiuni UE vizează sectorul bancar, prețul petrolului și flota fantomă a Rusiei

„Salut acordul privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Într-un moment în care Ucraina a acumulat un impuls militar, sancțiunile noastre continuă să slăbească bazele economice ale efortului de război al Rusiei.”, se arată în mesajul transmis de Ursula von der Leyen.

Potrivit șefei Comisiei Europene, încă 32 de bănci rusești, au fost incluse pe lista celor interzise pentru efectuarea de tranzacții. Au fost exstinse, astfel, restricțiile impuse sectorului financiar al Rusiei. De asemenea, sancțiunile vor viza companii din domeniul criptomonedelor și platforme utilizate pentru tranzacționarea petrolului.

Un alt element important al pachetului este menținerea timp de un an a plafonului de preț pentru petrolul rusesc, fără ajustări. Potrivit Ursulei von der Leyen, decizia urmărește să împiedice Rusia să beneficieze de eventuale șocuri pe piețele energetice internaționale.

Totodată, UE introduce în premieră sancțiuni pentru navele care asistă flota din umbră a Rusiei.

De asemenea, von der Leyen a anunțat că oficialii europeni au făcut un pas important pentru interzicerea intrării combatanților ruși în Uniunea Europeană.

I welcome the agreement on the 21st sanctions package against Russia. At a time when Ukraine has built military momentum, our sanctions continue to weaken the economic foundations of Russia’s war effort. We’re adding 32 more Russian banks to our transaction ban list. As well… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 23, 2026

„Adăugăm încă 32 de bănci rusești pe lista noastră de interdicții de tranzacții.

Precum și firme de criptomonede și platforme de tranzacționare a petrolului.

Înghețăm ajustarea plafonului prețului petrolului timp de un an, astfel încât mașina de război rusă să nu beneficieze de șocurile pieței.

Pentru prima dată, vizam navele care asistă flota din umbră a Rusiei.

Și am făcut un pas important către interzicerea oficială a intrării combatanților ruși în UE.”, se mai arată în mesajul Ursulei von der Leyen.