Principalul partid conservator din Polonia s-a rupt

Peste 30 de deputați ai partidului național-conservator Lege și Justiție (PiS), principala formațiune de opoziție din Polonia, și-au dat practic demisia. Ei au refuzat să semneze un angajament de loialitate, a anunțat liderul partidului, Jarosław Kaczynski. Partidul s-a rupt, scrie Politico, iar asta reduce șansele conservatorilor de a-l îndepărta pe premierul liberal Donald Tusk, la alegerile din 2027.

Confict intern între tehnocrați și populiști

Disputa pleacă de la apariția unei facțiuni mai moderate din partid, apropiată de fostul premier și vicepreședinte al PiS, Mateusz Morawiecki. Membrii acestei aripi sunt nemulțumiți de luni de zile de orientarea PiS către o direcție mai radicală de dreapta. Morawiecki, bancher internațional de proofesie, a intrat în PiS și a fost ministru de Finanțe, apoi premier. El vrea ca partidul să se concentreze mai mult pe teme tehnocrate și mai puțin pe lupta politică cu liberalii si progresiștii din Polonia și pe războaiele culturale, potrivit Notes from Poland.

Kaczynski a vrut un ”angajamentul de loialitate”

Anunțul lui Kaczynski a venit după expirarea termenului limită pentru cei 186 de parlamentari PiS de a semna un angajament de loialitate față de partid, care le interzicea apartenența la alte organizații politice. Măsura viza în special asociația ”Dezvoltarea Plus”, fondată în aprilie de Mateusz Morawiecki. Deși fostul premier a spus că aceasta completează activitatea PiS, mulți membri ai partidului au considerat-o o încercare de creare a unui centru de putere separat și posibilă bază pentru un nou partid înaintea alegerilor din 2027.

Fostul premier Morawiecki a acuzat că un ”grup de complotiști” că încearcă să-l întoarcă pe Kaczynski împotriva sa și spunea că speră ca ”oamenii să-și revină”. El susține că a propus un mod de funcționare al asociației care să sprijine partidul.

Extrema dreaptă profită de criza PiS

După excluderea susținătorilor lui Morawiecki poate urma o schimbare majoră pe scena politică poloneză. PiS a dominat dreapta poloneză în ultimele două decenii. A fost la guvernare în perioadele 2005–2007 și 2015–2023. După pierderea puterii la alegerile din 2023, când a obținut 35% din voturi, partidul a scăzut în sondaje la aproximativ 23–24%. Este cel mai redus nivel din ultimii 14 ani.

Între timp, o parte din electoratul PiS s-a îndreptat către alternative mult mai radicale și eurosceptice – două ”confederații”. Confederația Libertate și Independență și Confederația Coroanei Poloneze sunt două partide de extremă-dreapta creditate, împreună, cu 20% din voturi în acest moment. În încercarea de a opri hemoragia de voturi a partidului, liderul PiS l-a propus ca viitor premier al Poloniei pe Przemislaw Czarnek, fost ministru al Educației, un politician mai radical decât media partidului său. Este cunoscut pentru remarci misogine. Această reorientare a agravat ruptura din partid.