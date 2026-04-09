„Cred că șansele prelungirii sunt extrem de mici. Situația este următoarea. La începutul pandemiei generate de coronavirus, statele-membre ale Uniunii Europene au decis pentru prima dată să dea Comisiei Europene permisiunea de a se împrumuta de pe piețele internaționale. De a împrumuta 700 de miliarde de euro pentru a le pune la dispoziția oamenilor, întreprinderilor și statelor afectate de pandemia generată de coronavirus”, a declarat Siegfried Mureșan, într-un interviu pentru Cotidianul, fiind întrebat de situația PNRR. România e la a patra cerere de plată, însă așteaptă încă să vadă dacă primește o parte din banii suspendați din cea de-a treia cerere.

„Acest instrument a fost gândit de la început ca un instrument unic, care să răspundă unei crize unice, care risca să blocheze economia și care risca să aibă consecințe economice și sociale extrem de severe. A fost mereu clar că instrumentul este unic, este limitat în timp, nu va deveni permanent. El se încheie la 31 august 2026.

Noi, Parlamentul European, am propus Comisiei Europene, într-un raport oficial adoptat în urmă cu un an de zile, ca proiectele mature, eligibile, acceptate de Comisia Europeană, care sunt deja în desfășurare, să primească o perioadă de grație pentru a putea fi finalizate. Comisia Europeană nu a inițiat niciun demers pentru prelungirea acestui termen până în momentul de față.

Ca atare, răspunsul sincer și relevant pentru toți beneficiarii de fonduri din PNRR este următorul: instrumentul se va încheia la 31 august 2026. Toate lucrările trebuie finalizate până la 31 august pentru a putea fi decontate după aceea și toate reformele la care ne-am angajat noi ca Guvern al României trebuie finalizate până la 31 august 2026, dacă dorim să primim toți banii. În momentul de față nu există o garanție a prelungirii acestui instrument și a presupune că el va fi prelungit ar fi o greșeală”, a completat negociatorul șef al Cadrului Financiar Multianual, în interviul pentru Cotidianul.

Țintele Guvernului versus bunele practici