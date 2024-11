Corespondenţă din New York: Cum a fost manipulat votul românilor americani

La New York funcţionează o puternică filieră soroşistă #Rezist, formată din beizadelele aflate la studii în America, unii pe banii furaţi de părinţii lor din România. Au ştiinţa internetului şi se mobilează exemplar atunci când primesc ordine de la stăpânii lor. Au venit în haită s-o voteze pe Lasconi – această variantă românească a nulităţii Kamala Harris. Unii au rămas în SUA şi au misiuni precise, joburi bine plătite şi celule de acţiune în universităţile NYU, Columbia, CUNY sau SUNY din New York!

De asemenea, ministrul “liberal” Sebastian Burduja a fost şeful filialei sorosiste de la Washington, DC, plus că au nuclee la Silicon Valley, California, dar şi în alte state americane. Ei controlează votul românilor din America printr-o prezenţă la vot disciplinată şi profitând de dezinteresul celorlalţi. Aşa cum reiese din procesul verbal de la secţia de votare ICR New York, unde am fost acreditat în calitate de observator, Lasconi a “câştigat” alegerile în America din primul tur, obţinând peste 70 % din voturi.

Oare cum se poate explica această diferenţă uriaşă între votul din ţară şi cel al “tinerilor frumoşi şi liberi” de la #Rezist America?! Majoritatea au votat cu cărţi de identitate, NU cu paşaport românesc, document cu care votează cetăţenii româno-americani, ceea ce dovedeşte că ei nu sunt rezidenţi permanenţi, ci doar studiază sau muncesc în Statele Unite. Cred că românii din America vor ieşi la vot pe 8 decembrie şi nu-şi vor lăsa ţara pe mâna neomarxiştilor băgaţi la înaintare de organizaţiile soroşiste sau de noua/vechea securitate.

New York, 26 noiembrie 2024