Crin Antonescu desființează promisiunile lui Nicușor Dan

Fostul candidat la președinție din partea coaliției, Crin Antonescu, consideră nerealistă promisiunea președintelui Nicușor Dan, care și-a asumat public, în scris, reducerea deficitului bugetar fără majorări de taxe sau impozite.

„Orice candidat la președinție care ajunge să dea în scris că nu va crește taxe sau orice altă autoritate care face asta se descalifică din momentul ăla, față de mine, ca alegător. Pentru că nu pot garanta așa ceva. Nu sunt la atribuțiile tale, la președinție. Primul lucru pe care l-a spus Nicușor Dan: deficit bugetar. A tot vorbit de deficit, deficit, deficit, iar acum toată lumea recunoaște că urmează creșteri de TVA și alte taxe. Cum să mai înțelegem noi acum când vin acești oameni politici și ne spun altceva decât ceea ce deja fac?”, a declarat Crin Antonescu la Realitatea Plus.

Fostul prezidențiabil a afirmat că Ponta a avut rolul său în alegerea lui Nicușor Dan.

„În fond, ce s-a întâmplat pe scurt? Nu s-a întâmplat nimic altceva decât s-a întâmplat în 2014. Domnul Ponta a executat o operațiune împreună cu cei care l-au ghidat, a reușit și acum domnul Nicușor a ieșit președinte. Punct. Rămâne mai departe să vedem ce se întâmplă, vremurile s-au schimbat.”, consideră Crin Antonescu.

Crin Antonescu consideră că este necesară apariția unei noi formațiuni pe secan politică românească.

„N-am spus că eu am să fac așa ceva, doar că poate că va fi nevoie. Ar trebui făcut așa ceva. Dacă de exemplu Partidul Național Liberal nu-și va contura, nu-și va menține o identitate clară și nu va face o alegere între progresism, soroisism, neomarxism, pe de o parte, și conservatorism, dreapta sănătoasă, națională și europeană, atunci poate că ar trebui să apară un partid în sensul acesta. Nu am spus că-l fac eu, dar am spus că ar trebui să apară.”, a spus Antonescu.