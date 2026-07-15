Tinerii români, codași la competențe digitale în UE

Peste 85% dintre românii care folosesc internetul sunt prezenţi pe reţelele sociale, dar mai puţin de 50% dintre aceştia folosesc comunicarea prin e-mail. De asemenea, românii sunt pe ultimul loc la folosirea internet banking.

Liliana Vornicu
Tinerii români, codași la competențe digitale în UE

Peste 85% dintre românii care folosesc internetul sunt prezenţi pe reţelele sociale, dar mai puţin de 50% dintre aceştia folosesc comunicarea prin e-mail. De asemenea, românii sunt pe ultimul loc la folosirea internet banking.

Bulgaria și România înregistrează cele mai slabe performanțe din Uniunea Europeană la capitolul competențelor digitale de bază în rândul tinerilor (16-24 de ani), situându-se cu mult sub media blocului comunitar. Conform datelor Eurostat publicate miercuri pentru anul 2025, în timp ce 74,6% dintre tinerii europeni posedă aceste abilități esențiale, în România rata este de numai 53,3%.

Competenţe digitale de bază

Dintre ţările UE, Danemarca a înregistrat cea mai mare pondere a tinerilor cu cel puţin competenţe digitale de bază (92,1%), fiind urmată de Cehia (91,7%) şi Malta (91,5%), arată datele Eurostat.

Bulgaria şi România, la polul opus

  • Bulgaria (52,8%)
  • România (53,3%)

Datetele mai arată în același timp, că în UE, fetele au competenţe digitale mai bune, însă nu şi în țara noastră.

De asemenea, în 2025, la nivelul UE, ponderea tinerelor cu vârste între 16 şi 24 de ani care deţineau cel puţin competenţe digitale de bază (75,9%) a fost mai mare decât cea a tinerilor din aceeaşi grupă de vârstă (73,3%).

La ​​nivel naţional, un tipar similar a fost observat în 22 de ţări din UE.

În Cipru au fost observate cele mai mari diferenţe în favoarea tinerelor, cu o diferenţă de 18,8 puncte procentuale (pp) (73,9% faţă de 55,1%), în Slovenia, cu 11,6 pp (73,5% faţă de 61,9%), şi în Austria, cu 9,1 pp (82,7% faţă de 73,6%).

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În celelalte 5 ţări din UE, ponderea tinerilor de sex masculin cu cel puţin competenţe digitale de bază a fost mai mare decât cea a tinerelor.

Cele mai mari diferenţe au fost raportate în

  • Malta (4,6 pp: 93,6% faţă de 89,1%)
  • România (4,0 pp: 55,1% faţă de 51,1%)

Indicatorul privind competenţele digitale (DSI) este un indicator bazat pe activităţi selectate legate de utilizarea internetului sau a programelor informatice.

Acesta vizează 5 domenii

  • competenţe de alfabetizare informaţională şi de gestionare a datelor
  • competenţe de comunicare şi colaborare
  • competenţe de creare de conţinut digital
  • competenţe legate de siguranţă
  • competenţe de soluţionare a problemelor

Pentru a deţine competenţe digitale de bază, persoanele trebuie să ştie să realizeze cel puţin o activitate aferentă fiecăruia dintre aceste domenii.

Un studiu Eurostat a arătat că, în 2025, 93% dintre persoanele din UE au folosit internetul cel puţin o dată pe săptămână, dar 40% dintre cetăţenii UE nu au competenţe digitale de bază, România fiind pe ultimul loc.

Peste 85% dintre românii care folosesc internetul sunt prezenţi pe reţelele sociale, dar mai puţin de 50% dintre aceştia folosesc comunicarea prin e-mail. De asemenea, românii sunt pe ultimul loc la folosirea internet banking.

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4 comentarii

  1. ~Tinerii români, codași la competențe digitale în UE~. Dar despre tinerii (elevi) Români care câștigă frecvent concursuri internaționale de robotică, aritmetică mentală, etc. ați scris undeva?

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