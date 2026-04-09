Crin Antonescu salută „un prim gest prezidențial sănătos”: „Președintele nu este captivul unei haite”

Crin Antonescu vorbește despre „turbarea haitei” formată din votanții președintelui, care nu se așteptau la numirile făcute la marile parchete.

„Îngrășați de Băsescu în postura de <<gardieni ai revoluției>> antipesediste, îmbuibați cu sinecuri, onoruri și prestigii confecționate grosolan dar insistent, tolerați și folosiți de Iohannis până la jumătatea celui de-al doilea mandat, băsiștilor care i-au supraviețuit lui Băsescu, transformați în <<hashtag rezist>> le intrase în cap că sunt un grup de aleși, o unitate de elită, un grup de inițiați/ iluminați care călăuzesc conducătorii României pe drumul neabătut al <<Reformei>>, al <<luptei împotriva corupției>>, al <<democrației>>.

Nu i-au clintit din <<convingeri>> nici mizeriile abominabile ale binomului SRI-DNA (suficiente pentru a anula orice pretenție de stat de drept), nici destăinuirile eroului lor despre <<statul mafiot>> al cărui șef era, nici dovedirea oficială a aceluiași Băsescu ca turnător ordinar al Securității comuniste. Nu i-a tulburat niciodată faptul evident că incompetența sau corupția nu erau și nu sunt apanajul unui singur partid. Minciuna, calomnia, abuzul, totul se justifică pentru <<cauză>>”, scrie Crin Antonescu într-un mesaj pe Facebook.

„Programul de țară al României, lozinca suedeză”

„Au exultat atunci când, într-unul din cele mai jenante momente ale vieții publice din România, președintele țării, dl. Iohannis și <<boierul minții>> G. Liiceanu au reformulat, alături de un tembel oarecare, programul de țară al României: <<m–e PSD>>.

Intelectuali împopoțonați cu toate superlativele la îndemâna semidocților, doamne jurnaliste, analiste și activiste dintre cele mai distinse, plevușca băsistă și oportuniștii peneliști (nu liberali) au fremătat, în grup, de plăcere. În ultima parte a domniei lui Klaus, când au realizat că destinatarul lozincii suedeze se poate schimba, s-au întristat. S-au simțit <<trădați>>”, mai scrie Antonescu.

„Bolșevici cu burta plină, minți înguste”

Fostul candidat mai scrie că după ce au “suferit” tot din poziții călduțe vreun an jumătate, agonia s-a transformat în extaz.

„<<N-a fost ușor>> dar… a fost Nicușor. Sindrofia cu multă mâncare, băutură și selfie-uri la Cotroceni le-a întărit convingerea că, inexorabil, istoria e de partea lor. Bolșevici cu burta plină, minți înguste cu pretenții de coana Chirița, incorecți până la josnicie, s-au bulucit, voioși și nesătui, la popota noului festin.

Nu le-a dat prin cap sau n-a contat că nu sunt mai mult de 20 la sută din electorat, că extremismul lor de doi lei generează, în fiecare zi, un alt extremism, mai adânc, mai masiv, mai grav. Că țara se desfigurează în derută, lipsă de repere, vulgaritate, insignifianță și violență surdă”, a transmis Antonescu.

Și, deodată, hop!, tragedia “trădării” lui Nicușor! Nicușor nu-i reprezintă

Nicușor Dan nu livrează, nu e Traian Băsescu, scrie Crin Antonescu.

„Toată uriașa criză internațională, toată suferința de zi cu zi a milioane de români săraci și ai nimănui, toată jalea din sistemul de educație, totul pălește sau chiar nu există în fața faptului că Nicușor al lor a numit niște procurori care nu sunt ai lor”, spune el.

Antonescu salută „un prim gest prezidențial sănătos”

Antonescu mai spune că nu îi cunoaște pe procurori și nu se iluzionează „pentru atâta lucru în legătură cu președinția dlui Dan”, nu ar jubila prea mult în locul PSD, dar nu poate să nu observe și să nu salute „un prim gest prezidențial sănătos” al lui Nicușor Dan.

„Indiferent de motivele alegerii sale, un mesaj e corect și binevenit: Președintele (oricine ar fi el) nu este captivul unei secte sau haite, sub motivul că membrii acesteia l-au votat. Da, există posibilitatea, așa cum vedem, ca mulți membri ai haitei să turbeze. Dar, nicio grijă, domnule Președinte, după ce vor consuma febril și iluzia că dl. Bolojan e noul <<imam ascuns>> al băsismului nemuritor, se vor întoarce, scheunând, la gardul Cotrocenilor”, mai spune acesta.