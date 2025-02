Crin Antonescu și bugetul de stat: N-am dat un leu, n-am luat un leu

Candidatul susținut de PNL, PSD, UDMR la prezidențiale, Crin Antonescu, a declarat vineri, în cadrul unei conferințe de presă la Iași, că în ultimii zece ani nu a contribuit la bugetul de stat, dar nici nu a păgubit cu vreun leu bugetul.

Antonescu a fost întrebat cu cât a contribuit el personal la bugetul de stat în ultimii zece ani. Acesta a ținut să precizeze că deși nu a contribuit la bugetul de stat cu niciun leu, nu a beneficiat nici de anumite funcții sau ‘posturi grase’ care să păgubească bugetul statului român.

‘În ultimii zece ani nu am contribuit la bugetul de stat, dar, lucrul la care vă invit respectuos să vă gândiți pentru a vă crește simpatia față de mine, țin la asta, este că nu am păgubit bugetul de stat cu niciun leu. Nu mi s-au acordat nici consilii de administrație, nici posturi grase, nici afaceri pe spinarea statului. N-am dat un leu, n-am luat un leu. Fair enough (destul de corect n. red.)’, a răspuns Crin Antonescu.

Candidatul coaliției de guvernare, Crin Antonescu, se află vineri într-o vizită la Iași. În prima parte a zilei acesta a avut o întâlnire cu oamenii de afaceri și reprezentanți ai companiile ieșene. Tot vineri, Antonescu a avut discuții cu primarii PNL și PSD și liderii politici locali.