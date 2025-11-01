,,Viață pe încredere”, este titlul postării de pe Facebook a gazetarului Cristian Tudor Popescu.

,,Așa cum mă așteptam, Frăția Șobolanilor a început să forfotească, sperând s-o muște de unde s-o putea pe Oana Gheorghiu”, continuă CTP.

Acesta spune că Oana Gheorghiu a avut, ca manager al proiectului „Dăruiește Viață”, un salariu de 22 mii lei pe lună, potrivit declarației sale de avere, care e total justificat. CTP argumentează:

,,Ce au făcut doamnele Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu NU este caritate. Acte de caritate, adică milostenie, fac cei care dispun de bani și îi oferă celor aflați în nevoie fără să le ceară nimic în schimb. Cele două doamne nu au pus banii lor mulți la construirea spitalului pentru copiii cu boli grave, deoarece nu-i aveau, au solicitat acești bani de la oameni. Și i-au primit, căci donatorii au avut ÎNCREDERE în Carmen și Oana, într-o țară plină de escroci care cer bani pe net pentru „opere caritabile”. Ele au construit un spital pentru oameni cu banii oamenilor. Cetățenii n-ar fi dat acești bani statului, să le facă spital, pentru că nu au încredere în el.”

,,E de presupus, deci, că Oana Gheorghiu va avea grijă de banii cetățenilor”

Oana Gheorghiu a fost angajatul cetățenilor în funcția de manager de proiect, crede gazetarul.

,,Funcție în care trebuia să primească un salariu, să poată trăi și munci. 22.000 lei înseamnă 4.360 de euro, un salariu obișnuit pentru un manager de firmă privată de oarecare anvergură. Or, în cazul „Dăruiește Viață”, este vorba de zeci de milioane de euro. Sume folosite cinstit, cu eficiență, economie și celeritate net mai mari decât dacă manager era statul. Nu caritate, ci o întreprindere extraordinar bazată pe încredere. E de presupus, deci, că Oana Gheorghiu va avea grijă de banii cetățenilor și în funcția guvernamentală.”