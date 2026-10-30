Cristina Verchere pleacă de la conducerea OMV Petrom după nouă ani. Când își încheie mandatul

Christina Verchere, directorul general executiv și președintele Directoratului OMV Petrom, a anunțat că nu va mai candida pentru un nou mandat la conducerea companiei. Decizia vine după aproape nouă ani în care s-a aflat în fruntea celui mai mare producător de petrol și gaze din România. Actualul mandat al acesteia expiră la 16 aprilie 2027, iar compania nu a anunțat deocamdată cine îi va lua locul.

Potrivit unui comunicat transmis vineri, 30 octombrie, de OMV Petrom, Christina Verchere a notificat-o pe Emma Delaney, președinta Consiliului de Supraveghere, că nu va fi disponibilă pentru un posibil nou mandat în Directorat. Anunțul nu înseamnă că Verchere părăsește imediat funcția. Aceasta își va continua activitatea până la încheierea mandatului actual, programată pentru 16 aprilie 2027.

„A fost un privilegiu pentru mine să conduc OMV Petrom în acești 9 ani. Sunt extrem de onorată că am putut să contribui la transformarea companiei, alături de colegii mei din Directorat și de întreaga echipă OMV Petrom”, a declarat Christina Verchere.

Aceasta a făcut referire și la Strategia 2030 a companiei, despre care spune că a trecut de la etapa de ambiție la cea de implementare. Verchere a precizat că va continua să se concentreze asupra proiectelor strategice ale OMV Petrom în perioada rămasă până la finalul mandatului.

La rândul său, Emma Delaney a apreciat activitatea conducerii companiei din ultimii ani și a subliniat că OMV Petrom a trecut printr-o perioadă importantă de transformare, cu investiții și proiecte care au consolidat rolul companiei în tranziția energetică a României.

„Christina Verchere a condus OMV Petrom printr-o perioadă de transformare remarcabilă pe parcursul celor două mandate consecutive ale sale”, a transmis Emma Delaney.

Cine este Christina Verchere și cum a ajuns la conducerea OMV Petrom

Christina Verchere a preluat conducerea OMV Petrom la 1 mai 2018, când a înlocuit-o pe Mariana Gheorghe, care ocupase această funcție timp de 12 ani.

Înainte de venirea în România, Verchere a lucrat timp de aproximativ 20 de ani în cadrul companiei britanice BP, unde a ocupat mai multe funcții de conducere. Experiența sa profesională a inclus activități în Marea Britanie, Statele Unite, Canada și regiunea Asia-Pacific.

Mandatul său la OMV Petrom a coincis cu dezvoltarea unor proiecte energetice importante, în special Neptun Deep, exploatarea de gaze naturale din Marea Neagră realizată în parteneriat cu Romgaz. Proiectul este considerat unul dintre cele mai importante pentru securitatea energetică a României, iar începerea producției este estimată pentru 2027.

OMV Petrom a raportat un profit de 4,1 miliarde de lei în primele nouă luni

Anunțul privind plecarea viitoare a Christinei Verchere a venit la o zi după publicarea rezultatelor financiare ale companiei pentru primele nouă luni din 2026.

OMV Petrom a raportat un profit net de aproximativ 4,1 miliarde de lei, în creștere cu 18% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În același interval, investițiile companiei au ajuns la 6,6 miliarde de lei, în creștere cu 27% față de primele nouă luni din 2025. Sumele au fost direcționate către proiecte energetice importante, printre care Neptun Deep, producția de combustibili sustenabili și dezvoltarea capacităților de energie electrică din surse regenerabile.

Deocamdată, OMV Petrom nu a comunicat numele viitorului director general executiv. Compania a precizat că decizia Consiliului de Supraveghere privind componența Directoratului după expirarea actualului mandat va fi făcută publică în conformitate cu cerințele legale.