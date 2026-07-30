Criza din PiS schimbă jocul politic în Polonia. Partidele radicale câștigă teren

Scindarea partidului Lege și Justiție (PiS) schimbă echilibrul politic din Polonia înaintea alegerilor din 2027. Formațiunile radicale câștigă teren, iar unele dintre ele se opun aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Aceste partide ar putea deveni decisive pentru formarea viitorului guvern de la Varșovia.

Partidul naționalist PiS a condus Polonia între 2015 și 2023. Formațiunea s-a rupt vineri, pe fondul confictului dintre liderul Jaroslaw Kaczynski și fostul premier Mateusz Morawiecki, potrivit POLITICO. Disputa ar putea ifluența atât politica internă cât și poziția Poloniei față de Bruxelles și Kiev. Țara are una dintre cele mai mari armate din NATO și a fost un aliat important al Ucrainei după invazia Rusiei din 2022.

Conflictul dintre Kaczynski și Morawiecki a rupt partidul

Tensiunile dintre PiS au ajuns la apogeu după ce Kaczynski le-a cerut parlamentarilor să renunțe la gruparea formată în jurul lui Morawiecki. Circa 45 de parlamentari au refuzat să semneze documentul până la termenul stabilit. Kaczynski a anunțat apoi că aceștia nu mai fac parte din partid.

Aliații premierului proeuropean Donald Tusk au primit vestea cu bucurie. Doi parlamentari ai coaliției de guvernare au fost suprinși mâncând popcorn în timp ce urmăreau discursul lui Kaczynski.

Sondajele arată că formațiunea lui Tusk, Coaliția Civică, are un sprijin de aproximativ 32%. PiS a coborât de la 26% la aproximativ 22% după ruptură. Cu toate acestea, slăbirea PiS nu înseamnă automat că dreapta pierde teren. Alegătorii care părăsesc partidul par să se îndrepte către formațiuni mai radicale, nu către tabăra lui Tusk.

Tabăra lui Morawiecki susținea că PiS trebuie să atragă alegătorii de centru. De asemenea, fostul premier dorea o relație mai puțin conflictuală cu instituțiile europene. Kaczynski încearcă, în schimb, să recupereze electoratul plecat către partidele aflate mai la dreapta. El l-a susținut pentru funcția de premier pe fostul ministru al Educației Przemyslaw Czarnek, cunoscut pentru pozițiile sale dure.

Strategia nu a oprit însă scăderea în sondaje.

Partidele radicale ar putea decide viitorul guvern

Polonia va organiza alegeri parlamentare anul viitor, în toamnă. În actuala configurație, o majoritate de dreapta ar avea nevoie de sprijinul Konfederacja, al partidului condus de Grzegorz Braun sau al ambelor formațiuni. Konfederacja este cel mai important partid radical care câștigă teren. Formațiunea se opune aderării Ucrainei la UE și respinge transferul unor noi puteri căptre Bruxelles.

Partidul lui Braun, Federația Coroanei Poloneze, susține inclusiv ieșirea statului polonez din UE.

În sondajele care analizează separat o posibilă candidatură a taberei Morawiecki, PiS obține între 16% și 22%. Konfederacja este creditată cu aproximativ 13-15%, iar partidul lui Braun ajunge la circa 10%.

Proiectul politic al lui Morawiecki, numit Rozwoj Plus, obține între mai puțin de 5% și aproximativ 7,5%. Pragul necesar pentru intrarea în Parlament este de 5%. Pentru a intra într-o coaliție, Konfederacja cere oprirea transferului de competențe către Uniunea Europeană. Partidul mai solicită schimbarea politicilor climatice și respingerea aderării Ucrainei la UE.

Reprezentanții Konfederacja nu exclud nici colaborarea cu Braun. Tabăra lui Morawiecki respinge însă o astfel de alianță.

Nawrocki ar putea reuni dreapta

Președintele Karol Nawrocki ar putea reuni dreapta

Tabăra lui Morawiecki nu intenționează să colaboreze cu Donald Tusk. Reprezentanții acesteia spun că vor să continue cooperarea cu PiS, în ciuda conflictului cu Kaczynski. Președintele Karol Nawrocki ar putea deveni omul care reunește formațiunile de dreapta. El a fost ales cu sprijinul alegătorilor PiS și Konfederacja.

La Varșovia se discută de mai multe luni despre o listă comună, susținută de președinte. Kaczynski a declarat în iunie că își dorește o alianță cât mai largă, cu condiția ca Konfederacja să renunțe la atacurile împotriva PiS. Braun nu ar urma să fie inclus într-o asemenea înțelegere.

Chiar și în cazul unei reconcilieri, formarea unui guvern ar fi dificilă. O alianță între trei sau patru partide ar putea genera conflicte și instabilitate.

Un sondaj IBRiS arată că sprijinul cumulat al formațiunilor de dreapta a crescut ușor după ruptura PiS, de la 47,5% la 47,9%. În același timp, coaliția lui Donald Tusk are propriile probleme. Dintre partenerii săi de guvernare, doar Stânga depășește constant pragul electoral în sondaje. Șansele lui Tusk ar putea depinde de voturile pierdute de adversari. Dacă formațiunea lui Morawiecki obține sub 5%, voturile sale nu se vor transforma în mandate parlamentare.

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