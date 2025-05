Cseke Attila – ”Cetățean de onoare„

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a primit, duminică, în cadrul unei ședințe festive, titlul de ‘Cetățean de onoare’ al municipiului Târgu Jiu.

Distincția i-a fost conferită pentru rolul decisiv în dezvoltarea municipiului Târgu Jiu, îndeosebi a zonei centrale și a obiectivelor cu valoare patrimonială și arhitecturală deosebită, prin sprijinirea unor proiecte de investiții și punerea în valoare a zonei aferente Ansamblului Monumental ‘Calea Eroilor’, precum și reabilitarea unor instituții destinate actului educațional, conform unei hotărâri a Consiliului Local Târgu Jiu.

‘Sunt onorat de acest titlu, a fost o surpriză totală când m-a sunat domnul primar (…) De obicei, eu sunt obișnuit, prin statutul pe care îl am, să ofer diplome altora și văd emoția întotdeauna a celui care este felicitat și acum s-au inversat rolurile și sunt și eu la fel de emoționat, pentru că un titlu de acest gen, evident, este o chestiune care te și obligă pentru perioada următoare. Și pot să vă spun că, din acest punct de vedere, nu am cum să mă schimb. (…) Dacă am făcut ceea ce trebuia făcut, am făcut ceea ce am crezut că trebuie făcut și cred că rolul omului care este în viața publică acesta este: în primul rând să fie direct și deschis și sincer, să spună lucrurilor pe nume, atunci când poți ajuta, ajuți; când nu poți ajuta, trebuie să spui sincer că nu am metode, nu am proceduri, nu am context, nu am buget să putem ajuta. (…) Voi face la fel cum am făcut și înainte de acest titlu, este obligația noastră de a ajuta, de a dezvolta această țară, de a aduce prosperitate’, a declarat Cseke Attila după primirea titlului de ‘Cetățean de onoare’ al municipiului Târgu Jiu.

Au mai primit titlul de ‘Cetățean de onoare’ al municipiului Târgu Jiu președintele Academiei de Științe Medicale din România, prof. univ. dr. Mircea Beuran, și prezentatorul de televiziune Cătălin Măruță.

‘În această ședință festivă nu facem altceva decât să recunoaștem câțiva dintre ambasadorii binelui, din modelele de excelență în diverse domenii, cei care au contribuit în anii trecuți și sunt sigur că vor contribui și în viitor la dezvoltarea municipiului Târgu Jiu și la binele cetățenilor. E un moment festiv și determinat de faptul că în această perioadă sărbătorim municipalitatea târgujiană și întotdeauna aducem în fața târgujienilor cele mai importante personalități care ne-au oferit sprijinul necesar nouă, ca administrație publică locală. În fiecare an am încercat să identificăm aceste personalități pe baza contribuției avute pentru dezvoltarea municipiului și pentru sprijinul acordat cetățenilor fără să avem în vedere conotațiile de natură politică’, a precizat primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu.

Ședința festivă, care s-a desfășurat în cadrul evenimentelor organizate de Zilele Municipiului Târgu Jiu, a avut loc la Teatrul Dramatic ‘Elvira Godeanu’.