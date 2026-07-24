VIDEO Motorina se apropie de 10 lei pe litru. Ministrul Economiei vorbește despre posibile măsuri

Benzina a depășit vineri pragul de 9 lei pe litru în cele mai multe benzinării din București, iar motorina se apropie de 10 lei. Ministrul Economiei, Irineu Darău, spune că Guvernul urmărește evoluția prețurilor și ar putea analiza noi măsuri, dacă scumpirile vor continua.

Darău: Efectele asupra prețurilor apar după câteva săptămâni

Prețurile carburanților au crescut din nou vineri dimineață, 24 iulie. Petrom a scumpit benzina cu 20 de bani pe litru, iar motorina cu 15 bani. În stațiile companiei din Capitală, benzina a ajuns la 9,02 lei pe litru. Motorina se vinde cu 9,84 lei pe litru. La OMV, Rompetrol și MOL, motorina costă 9,90 lei pe litru. Lukoil și SOCAR o vând cu 9,89 lei. În cazul benzinei, prețurile ajung până la 9,08 lei pe litru. Doar două dintre cele șase mari lanțuri din București mai vând benzina sub 9 lei.

Ministrul Economiei a declarat că evenimentele externe neprevăzute afectează și România. Modificările de pe piețele internaționale nu se văd însă imediat la pompă.

„Toate aceste evenimente care se întâmplă, aproape toate neprevăzute, bineînțeles că ne afectează. Și știți că, legat de creșterea prețurilor sau scăderea lor, întotdeauna există o întârziere de 2, 3, 4 săptămâni”, a spus Irineu Darău.

El a precizat că Executivul urmărește situația și va analiza soluțiile disponibile.

„Guvernul, așa cum a făcut-o și acum 4-5 luni, bineînțeles că observă tot ceea ce se întâmplă și va trebui, la un moment dat, să ne punem problema de măsurile care se pot lua”, a declarat ministrul.

Întrebat despre variantele luate în calcul, Darău a amintit mecanismele aplicate anterior pentru o perioadă de trei luni.

„Încă o dată, eu cred că suita de soluții au fost cam trei în acele mecanisme, timp de trei luni, pe care guvernul le-a instituit înainte, este mai degrabă cea corectă, care dă rezultate și s-a văzut în acele trei luni că prețurile au fost ținute în control chiar mai bine decât în alte țări europene”, a spus el.

Ministrul a avertizat că intervențiile nu trebuie să afecteze piața pe termen lung.

„Ceea ce atrage atenția întotdeauna ca Ministrul al Economiei e să nu luăm decizii cu impact pe termen foarte lung și să distorsionăm piața, poate într-un mod în care ne va afecta și mai rău”, a adăugat Darău.

România vrea să atragă investiții din India

Ministrul Economiei a vorbit și despre dezvoltarea relațiilor comerciale dintre România și India.

El a spus că România vrea să devină o poartă de intrare pentru companiile indiene pe piața Uniunii Europene.

„Azi este un moment foarte important în care, cred eu, România se manifestă proactiv în dezvoltarea relațiilor cu India. India are o economie emergentă, are un popor uriaș și ne dorim ca România să fie percepută drept o poartă de intrare în piața Uniunii Europene”, a afirmat Darău.

Potrivit ministrului, autoritățile vor să atragă capital indian și să crească exporturile românești.

„Bineînțeles că ne dorim să atragem capital indian în România, investitori indieni în România, după cum, un timp, ne dorim să exportăm mai mult către India pentru a mai corecta din deficitul de balanță comercială”, a declarat el.

Darău a spus că întâlnirile directe dintre antreprenorii celor două țări pot duce mai repede la apariția unor proiecte comune.

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