Cod galben de furtuni și vijelii emis de ANM pentru mai multe regiuni ale țării

Zonele vizate de fenomenele meteorologice extreme

Conform meteorologilor, până vineri seara, vremea va fi extrem de capricioasă într-o arie geografică extinsă. Cele mai afectate regiuni vor fi cea mai mare parte a Munteniei, nord-vestul și sud-vestul Moldovei, sud-vestul Transilvaniei, precum și întreaga zonă de munte. În toate aceste teritorii, instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse torențiale care vor lăsa în urmă cantități de apă însemnate. În intervale scurte, de la una la trei ore, sau prin acumulare, se vor înregistra între 20 și 30 de litri pe metrul pătrat, iar izolat ploile vor depăși chiar și 40 sau 50 de litri pe metrul pătrat, anunță ANM.

Aceste episoade de precipitații abundente nu vor veni singure. Vântul va prinde putere pe timpul furtunilor, rafalele urmând să atingă viteze periculoase cuprinse între 50 și 70 de kilometri pe oră, transformându-se în adevărate vijelii. Pe arii restrânse, meteorologii avertizează asupra apariției descărcărilor electrice și a căderilor de grindină de mici sau medii dimensiuni, măsurând între unu și trei centimetri. Deși fenomenele severe sunt concentrate în zonele aflate sub incidența Codului galben, manifestări izolate de instabilitate atmosferică vor fi posibile și în restul teritoriului național.

Prognoza meteo aduce o vreme mai răcoroasă în weekend

După trecerea acestui front de instabilitate puternică, sfârșitul de săptămână vine cu o schimbare vizibilă a regimului termic. Vremea va deveni în general plăcută, iar temperaturile nu vor mai atinge pragul caniculei, devenind mult mai suportabile la nivelul întregii țări. Astfel, pentru zilele de sâmbătă și duminică, meteorologii estimează valori diurne cuprinse frecvent între 19 și 21 de grade Celsius în anumite zone ale țării. În același timp, în regiunile vestice ale României, dar și în Capitală, mercurul din termometre se va opri la o maximă confortabilă de 27 sau 28 de grade Celsius, față de canicula din ultimele zile.

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