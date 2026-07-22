Zeci de localități din Dâmbovița, Ilfov și Prahova, afectate de viituri și vijelii

Echipele operative ale MAI, pregătite să intervină

Conform DSU, vijeliile au afectat 20 de localități din județele Dâmbovița, Prahova, Ilfov și în municipiul București.

Totodată, reprezentanții DSU dau asigurări că monitorizează evoluția fenomenelor hidrometeorologice și că echipele operative ale MAI sunt pregătite să intervină pentru protejarea populației și limitarea efectelor produse de vremea severă.

Fenomenele meteo s-au desfășurat între orele 8:00 și 14:00 și au provocat pagube în 20 de localități, astfel că echipele au intervenit atât la gospodăriile oamenilor, cât și la agenți economici.

Potrivit DSU, au fost afectate trei clădiri și o mașină, de asemenea doi copaci s-au prăbușit, iar apa a pătruns în curțile și beciurile oamenilor.

Forțele de intervenție au acționat astfel în cazul a 51 de case, 47 de curți, cinci beciuri/subsoluri, o anexă gospodărească, trei agenți economici, precum și pentru a scoate apa și pentru îndepărtarea unor elemente de construcție de la trei imobile și a doi copaci care s-au prăbușit.

Conform DSU, la nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență se menține manevra de forțe, astfel: ISUJ Prahova – o autospecială de stingere cu apă și spumă, două autocamioane de intervenție, două microbuze, două buldoexcavatoare, șase motopompe (două USISU, trei ISU TR, una ISU DB) și 21 de pompieri din cadrul ISUJ Dâmbovița, ISUJ Teleorman și USISU Ciolpani.

Reprezentanții DSU le recomandă oamenilor