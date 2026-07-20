Militarii de la Vânători de Munte chemați să dea nămolul din Bușteni. Stațiunea Bușteni a fost dată peste cap după unul dintre cele mai dificile episoade meteo din ultimii ani.

Multe străzi sunt și acum acoperite de noroi după o rupere de nori produsă în weekend în Masivul Bucegi. De asemenea, unele gospodării au fost inundate, mai multe mașini au fost luate de ape, iar infrastructura a fost paralizată.

În mijlocul haosului, 34 de militari din Batalionul 21 Vânători de Munte din Predeal au fost mobilizați de urgență, la solicitarea primarului, pentru a sprijini comunitatea lovită de viiturile puternice.

După ruperea de nori, debitul pârâului Jepi a crescut brusc, antrenând bolovani, copaci și aluviuni. Aceștia au ajuns pe DN1 și în cartierele din oraș. Zeci de autoturisme au fost surprinse de viitură, iar o femeie a fost luată de ape și salvată de echipajele SMURD.

Intervenție militară în sprijinul populației

În fața pagubelor majore, primarul orașului Bușteni a solicitat sprijinul Armatei Române. Ministerul Apărării Naționale a confirmat mobilizarea celor 34 de militari ai Batalionului 21 Vânători de Munte. Acețtia acționează în aceste momente în zonele cele mai afectate, alături de pompieri, HIDRO Prahova și echipele ISU Prahova.

Militarii lucrează la degajarea aluviunilor și noroiului din gospodării și curți și deblocarea căilor de acces. De asemenea, ei sprijină echipele de salvare în zonele unde viitura a produs distrugeri majore și ajută la evacuarea apei și îndepărtarea copacilor căzuți.

Eforturi suplimentare ale autorităților Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a suplimentat forțele din teren cu pompieri din București-Ilfov, USISU și Covasna. De asemenea, a trimis în Bușteni 30 de salvatori, două autocamioane și trei buldoexcavatoare. Intervențiile vizează aproximativ 30 de gospodării aflate la intrarea în oraș, unde apa și noroiul au produs cele mai mari pagube.

Fotografiile de la intervenție au fost postate pe pagina de FB a Ministerului Apărării. Tot acolo, românii care le-au văzut au criticat lipsa localnicilor de la acțiune.

Asistatii sociali stau si se uita , alte persoane filmează si nu ajuta …. Apa a venit de pe versant , dar pe versantul nu mai sunt copaci iar drumurile nu sunt serpuite ? Defrisezi pădurea, faci drum drept la vale si când ploua, apa se aduna o ia vale se tot aduna , nu sunt copaci sa rupă din fodta apei si sa oprească din pietre , drumul drept favorizează prinderea de viteza a apei cu tot cu pietre ( prind si ele viteza la vale ) , apoi va mirați ca de ce e asa ? Pune si împăturește, fa drumul forestier in zig-zag , si asa se elimina viiturile. Acum , fiecare care are padure defrisata in zona de viitura sa plateasca pagubele , dacă nu au bani luate casele si ei la pușcărie.

Pai și cetățenii unde sunt? Că se vede doar sprijinul… Ca de obicei, localnicii lipsesc! De apreciat reacția militarilor. Ca întotdeauna buni la treabă și acuzați ulterior că sunt beneficiari de ,,pensii speciale”. Dar civilii unde sunt? Asistații sociali stau în baruri. Foarte frumos dar cetățenii unde sunt ….. Felicitări militarilor și huuo guvernaților , autorități locale ,județene etc! Respect pentru militari …dar, oamenii buni de muncă din zona respectivă …unde sunt…..? Erau necesare și niște utilaje pentru ușurarea muncii…