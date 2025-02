Cu cine s-a întâlnit Hurezeanu la München

Ministrul afacerilor externe Emil Hurezeanu a participat vineri, 14 februarie, la deschiderea Conferinţei internaţionale de securitate de la München, ”context care a prilejuit o serie de întrevederi bilaterale, precum şi acţiuni de interes notabil pentru diplomaţia română”, anunţă MAE.

Potrivit sursei citate, programul oficialului român a inclus participarea, în calitate de key speaker, la evenimentul cu tema „A Free and Open Black Sea: Evaluating Challenges on Connectivity, Global Food Security and Energy in the Region”, găzduit de centrele de reflecţie New Strategy Center şi Center for European Policy Analysis (CEPA). ”A evidenţiat cu această ocazie importanţa strategică a Mării Negre atât din perspectiva asigurării securităţii euro-atlantice, cât şi din cea a facilitării conexiunilor dintre Europa şi Asia. Totodată, a semnalat deteriorarea suplimentară a situaţiei de securitate din regiunea Mării Negre, pe fondul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Demnitarul român a prezentat proiectele şi iniţiativele regionale menite să contribuie atât la securitatea regiunii, cât şi la valorificarea potenţialului acesteia din perspectiva conectivităţii. A subliniat importanţa cooperării la nivel european şi euro-atlantic pentru atingerea acestor obiective, inclusiv prin continuarea unei prezenţe NATO robuste la Marea Neagră, adoptarea unei Strategii UE privind Marea Neagră şi implementarea deplină a Strategiei SUA privind Marea Neagră”, explică MAE.

În ceea ce priveşte seria discuţiilor bilaterale, ministrul afacerilor externe a avut o întrevedere cu noul viceprim-ministru şi ministru al afacerilor externe, europene şi al cooperării pentru dezvoltare al Belgiei, Maxime Prevot. Ambele părţi au evidenţiat cooperarea româno-belgiană în materie de securitate, oficialul român reiterând aprecierea părţii române pentru aportul Regatului Belgiei la consolidarea securităţii Flancului Estic, prin contribuţia cu trupe la Grupul de luptă NATO de la Cincu.

Ministrul Emil Hurezeanu a avut, totodată, o întrevedere cu noul ministrul al afacerilor externe al Republicii Bulgaria, Georg Georgiev, în cadrul căreia a fost salutată relaţia bilaterală foarte bună, de Parteneriat Strategic. Au fost abordate aspecte de interes prioritar ale agendei bilaterale, precum proiectele de interconectare, eficientizarea traficului la frontieră şi extinderea cooperării economice şi sectoriale.

În dialogul cu ministrul afacerilor externe al Republicii Turcia, Hakan Fidan, oficialul român a apreciat substanţa dialogului politico-diplomatic şi a subliniat relevanţa dezvoltării cooperării economice, unul dintre pilonii de bază ai Parteneriatului Strategic bilateral. Întrevederea a oferit cadrul pentru un schimb de opinii asupra aspectelor de actualitate ale agendei internaţionale şi regionale, cu accent asupra situaţiei de securitate din regiunea Mării Negre.

Ministrul român al afacerilor externe a avut o întrevedere şi cu reprezentanţi ai Congresului SUA, anume cu o delegaţie a Camerei Reprezentanţilor având în componenţă pe Mike Rogers, Brian Mast, Joe Wilson, Dan Crenshaw, Steny Hoyer, Chrissy Houlahan. Ministrul Hurezeanu a transmis evaluările României privind situaţia de securitate în regiunea Mării Negre şi soluţiile avute în vedere de ţara noastră pentru promovarea intereselor comune ale României şi SUA. A adresat mulţumiri pentru sprijinul constant al Congresului SUA pentru dezvoltarea unei strategii SUA privind Marea Neagră. A prezentat avantajele Parteneriatului Strategic România-SUA pentru gestionarea provocărilor regionale şi globale cu care ambele ţări se confruntă şi a subliniat importanţa menţinerii unităţii transatlantice.

Programul ministrului român a inclus şi o întâlnire cu ministrul afacerilor externe, emigraţiei şi expatriaţilor al R.A. Egipt, Badr Abdellatty. Dialogul a abordat paleta largă a cooperării bilaterale, cu accent pe relaţiile politico-diplomatice, economice, comerciale şi culturale. Totodată, cei doi oficiali au avut un schimb de opinii cu privire la situaţia de securitate din zona extinsă a Orientului Mijlociu.

De asemenea, oficialul român a avut o întrevedere cu liderul opoziţiei belaruse, Sviatlana Tsikhanouskaya. A exprimat îngrijorarea României faţă de intensificarea represiunilor, intimidărilor, arestărilor şi condamnărilor politice care vizează mass-media, activiştii şi întreaga societate civilă din Belarus. Ministrul român al afacerilor externe a evocat importanţa unităţii opoziţiei belaruse în exil şi necesitatea unei acţiuni coordonate pentru promovarea aspiraţiilor democratice ale cetăţenilor belaruşi.

Ministrul afacerilor externe Emil Hurezeanu a avut, totodată, o întrevedere cu preşedintele executiv al organizaţiei American Jewish Committee, Ted Deutch. Oficialul român a reafirmat angajamentul constant al României în ceea ce priveşte asumarea trecutului, respingerea şi sancţionarea oricărei forme de manifestare a antisemitismului, precum şi condamnarea negării şi distorsionării Holocaustului.

Programul ministrului român a mai inclus o întâlnire cu un grup de veterani de pe frontul ucrainean. Cu acest prilej, demnitarul român a exprimat aprecierea pentru curajul şi rezilienţa armatei ucrainene şi a poporului ucrainean, a reafirmat solidaritatea României cu Ucraina şi a reiterat angajamentul României de a continua sprijinul multidimensional pentru Ucraina.

În marja acţiunilor oficiale, ministrul român a avut o întâlnire cu membrii de familie ai unor ostatici israelieni în Fâşia Gaza.