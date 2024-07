Cu cine ţine miliardarul Soros

Familia Soros a intrat deschis în noul joc electoral din SUA. Alex Soros, fiul miliardarului George Soros, a anunțat, luni, susținere pentru candidatura democratei Kamalei Harris la funcția de președinte al SUA.

„Este timpul să ne unim cu toții în jurul Kamalei Harris și să-l învingem pe Donald Trump. Ea este cea mai bună și mai calificată candidată pe care o avem. Trăiască visul american!”, a transmis Alex Soros.

It’s time for us all to unite around Kamala Harris and beat Donald Trump. She is the best and most qualified candidate we have. Long live the American Dream! 🇺🇸 🗽 #Harris2024 pic.twitter.com/KG09YnWHZK

— Alex Soros (@AlexanderSoros) July 21, 2024