Cum se apără Alexandru Rafila, vizat de acuzațiile din scandalul procesului României cu Pfizer

„În luna mai a anului 2023, Comisia Europeană şi Pfizer au venit cu o propunere de reducere a numărului de doze pentru ţările care nu agreau forma iniţială a contractului. Ce spunea acest document? Că se reduce numărul de doze, se plăteşte o taxă de flexibilitate sau de flexibilizare, aşa s-a numit taxa respectivă, reprezentând valoarea dintr-un vaccin obişnuit. Adică în loc de 19,50 euro, să plătim 9,75. Şi această taxă a fost aplicată pentru un număr de 16,5 milioane de vaccinuri” a explicat Alexandru Rafila, fost ministru al sănătății, în prezent parlamentar PSD, invitat la Medika TV.

Fostul ministru al Sănătății susține că țara noastră trebuia să plătească 161 milioane de euro, în 30 de zile.

„Această plată trebuia făcută în termen de 30 de zile de la semnarea acestui agreement, iar o cantitate restantă de vaccinuri s-ar fi distribuit în următorii patru ani. Deci tot ne trimiteau vaccinuri, dar în patru ani, şi eşalonat plăteam. Eu periodic l-am informat pe premier de aceste discuţii şi de situaţia stocurilor de vaccin. În momentul în care aveam din partea Comisiei Europene şi a companiei Pfizer propunerea, imediat l-am înştiinţat pe domnul prim-ministru şi i-am explicat foarte clar ce înseamnă” a mai spus Rafila.

Demers legiferat prin Ordonanță de Urgență

Rafila mai spune că decizia trebuia luată de premier, întrucât Ministerul Sănătății nu avea fonduri pentru achiziție.

Mai mult, plata trebuia aprobată printr-o Ordonanță de Urgență.

„Am revenit de două ori către domnul prim-ministru. Odată i-am spus şi la şedinţa de Guvern că e o situaţie la care dânsul trebuie să se pronunţe. Chestiunea asta nu-i prevăzută nici în legea achiziţiilor publice, nici în legea finanţelor publice. Deci nu găseşti nicăieri o prevedere care să permită o astfel de plată. Trebuia să existe o ordonanţă de urgenţă a Guvernului care să stabilească în mod explicit şi detaliile, că e cu TVA, că e fără TVA, suma respectivă trebuia plătită şi ordonanţa să facă posibilă plata. (…) Nu am primit niciun fel de răspuns şi până la urmă a fost un soi de aprobare tacită a continuării contractului iniţial” a mai spus Alexandru Rafila.

Fostul premier a păstrat tăcerea

Alexandru Rafila susține că fostul premier Nicolae Ciucă nu a făcut demersuri pentru a semna documentul.

„Dacă eu aş fi semnat, să spunem, acel amendament şi mergeam înainte, atunci era o situaţie foarte clară de abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave. Eu nu aveam baza legală” a mai spus Rafila.