Pompierii buzoieni au stins un incendiu la un cuib de berze

O intervenție aparent obișnuită a pompierilor buzoieni s‑a transformat într‑o legătura profundă între oameni și natură. Chemați la un incendiu în comuna Costești, pompierii s-au aflat în fața unei situații mai speciale. Focul nu cuprinsese doar un stâlp de electricitate ci și cuibul de berze aflat acolo.

De la distanță, localnicii au crezut că arde stâlpul. De aproape, pompierii au văzut altceva: un „acasă” în pericol.

„De la distanță, părea că arde un stâlp de electricitate. De aproape, era o misiune în care trei vieți așteptau să fie salvate. Pentru fiecare dintre noi, „acasă” poate avea o altă formă însă un lucru este comun – adăpostește viața. Colegii noștri au lichidat astăzi un incendiu izbucnit la un cuib de berze din comuna Costești iar cele trei vieți își continuă zborul. Am fost martori la cât de puternică este legătura cu locul numit “acasă”. Deși cuprins de flăcări, au rămas lângă cuib până când pericolul nu le-a mai dat de ales. Pentru pompieri, fiecare misiune are aceeași prioritate: viața. Indiferent de forma pe care aceasta o îmbracă”, au scris reprezentanții ISU Buzau pe FB.

Intervenția a fost rapidă. Un pompier a urcat pe scară, printre firele de tensiune, în timp ce colegii săi răceau zona cu jeturi de apă. Fumul se ridica din cuib, iar una dintre berze, speriată, își întindea aripile lângă salvator, ca și cum ar fi cerut ajutor sau ar fi încercat să‑și apere casa.

Cei trei pui au fost salvați. Cuibul a fost protejat. Pericolul a fost eliminat.

Dar imaginea care a rămas în memoria tuturor este alta: berzele adulte nu au fugit. Au rămas lângă cuib, lângă foc, lângă viața lor. Au stat acolo până când flăcările nu le‑au mai dat de ales. O dovadă că instinctul de a proteja „acasă” este universal — fie că vorbim despre oameni sau despre păsări.

Pentru pompieri, fiecare misiune are aceeași prioritate: viața. Indiferent de forma pe care aceasta o îmbracă. Iar în Costești, viața a avut pene, aripi și un cuib construit pe un stâlp.

Intervenția ISU Buzău a prevenit un incendiu care putea afecta rețeaua electrică și gospodăriile din zonă. Salvarea berzelor a generat reacții emoționale puternice în comunitate, imaginile devenind virale pe rețelele sociale.

Momentul a reamintit că românii pot fi solidari, sensibili și implicați — chiar și atunci când este vorba despre viețile altor specii. Într‑o lume în care se spune adesea că oamenii au devenit reci, nepăsători, grăbiți, astfel de momente arată contrariul.