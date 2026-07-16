Pompierii buzoieni au stins un incendiu la un cuib de berze

O intervenție aparent obișnuită a pompierilor buzoieni s‑a transformat într‑o legătura profundă între oameni și natură. Chemați la un incendiu în comuna Costești, pompierii s-au aflat în fața unei situații mai speciale. Focul nu cuprinsese doar un stâlp de electricitate ci și cuibul de berze aflat acolo.
De la distanță, localnicii au crezut că arde stâlpul. De aproape, pompierii au văzut altceva: un „acasă” în pericol.
Intervenția a fost rapidă. Un pompier a urcat pe scară, printre firele de tensiune, în timp ce colegii săi răceau zona cu jeturi de apă. Fumul se ridica din cuib, iar una dintre berze, speriată, își întindea aripile lângă salvator, ca și cum ar fi cerut ajutor sau ar fi încercat să‑și apere casa.
Cei trei pui au fost salvați. Cuibul a fost protejat. Pericolul a fost eliminat.
Dar imaginea care a rămas în memoria tuturor este alta: berzele adulte nu au fugit. Au rămas lângă cuib, lângă foc, lângă viața lor. Au stat acolo până când flăcările nu le‑au mai dat de ales. O dovadă că instinctul de a proteja „acasă” este universal — fie că vorbim despre oameni sau despre păsări.
Pentru pompieri, fiecare misiune are aceeași prioritate: viața. Indiferent de forma pe care aceasta o îmbracă. Iar în Costești, viața a avut pene, aripi și un cuib construit pe un stâlp.
Intervenția ISU Buzău a prevenit un incendiu care putea afecta rețeaua electrică și gospodăriile din zonă. Salvarea berzelor a generat reacții emoționale puternice în comunitate, imaginile devenind virale pe rețelele sociale.
Momentul a reamintit că românii pot fi solidari, sensibili și implicați — chiar și atunci când este vorba despre viețile altor specii. Într‑o lume în care se spune adesea că oamenii au devenit reci, nepăsători, grăbiți, astfel de momente arată contrariul.
3 comentarii
Deci,se-ntampla si la altii.Cat mami a fost plecata dupa ceva mancare,ala micu’,in timp ce-si facea lectiile la fizica,a vrut sa vada cum a facut Arhimede cu oglinda aia.
O fi barzoiul fumator si nu a fost atent unde a aruncat mucul de tzigara. Sper ca aum le-a pus o placutza cu: ,,Fumatul interzis in cuib”.
Bine ca s-a terminat cu bine!
Induiosator si frumos! Cand in multe imprejurari regret ca apartin speciei umane (de exemplu razboiul din Ucraina cu uciderea de copii), de data asta specia umana merita aplaudata!