Cutremur devastator în nordul Afganistanului. Bilanț dramatic: 27 de morți,1.000 de răniți

De Madalina Bahrim
Un cutremur puternic cu magnitudinea 6,3 a lovit luni nordul Afganistanului, provocând 27 de decese și rănind aproximativ 1.000 de oameni, potrivit unui bilanț actualizat marți de Ministerul Sănătății al Afganistanului.

Operațiunile de salvare s-au încheiat, iar autoritățile au confirmat că intervențiile au fost finalizate în regiunile afectate, inclusiv în provinciile Balkh și Samangan, unde s-a înregistrat cel mai grav impact.

Provincile Balkh și Samangan, cele mai afectate

Epicentrul cutremurului a fost localizat în districtul Kholm, situat în provincia Balkh, una dintre zonele cele mai afectate. Aici, localnicii au fost nevoiți să îndepărteze molozul din casele distruse, în ciuda ploii torențiale. Acțiunile de salvare au fost sprijinite de autoritățile afgană și de instituțiile locale, care au reușit să încheie intervențiile de urgență.

În urma cutremurului, rețelele electrice au fost avariate, iar întreruperile de curent continuă să afecteze anumite zone, însă autoritățile afgane au început deja lucrările de reparare a acestora. În ciuda dimensiunii tragediei, autoritățile locale au menționat că numărul victimelor grav rănite este relativ mic comparativ cu cutremurul din august, care a lăsat peste 2.200 de morți.

Afganistanul, aflat într-o zonă de risc seismic ridicat, a fost lovit frecvent de cutremure puternice, mai ales în regiunile montane din apropierea Munților Hindukuș, unde plăcile tectonice ale Asiei și Indiei se întâlnesc.

Sursă foto – captură Reuters

