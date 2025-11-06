Cutremur în urmă cu puțin timp în România

Cutremurul s-a produs la o adâncime medie, de 80,4 kilometri. Focșaniul este cea mai apropiată reședință de județ de locul mișcării telurice, la puțin peste 40 de kilometri distanță.

Alte localități apropiate de seism sunt Sf. Gheorghe (67 km), Buzău (68 km), Brașov (80 km), Bacău (93 km) și Bârlad (96 km).

Utilizatori ai platformei Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului raportează că au simțit cutremurul și în localitatea Reviga din județul Ialomița. Localitatea este la mai mult de 100 de kilometri distanță de Vrancea.

Marți a mai fost raportat un seism în zonă, de 2,2 pe scara Richter.