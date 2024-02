De la micul Titulescu la piticul Rockefeller

Circuitul banilor de la diferite corporații către firma de consultanță a fostului premier Victor Ponta, în ultimii doi ani.

Când Victor Ponta a intrat în politică, împins de Adrian Năstase, i se spunea micul Titulescu. Cu politica a dat-o în bară. I-a plăcut să fie șef la de-a gata, dar a rezistat numai 5 ani, între 2010-2015. Când s-a pus problema să construiască el un partid, Pro România se chema, a fost mai complicat. L-a pus rapid cu botul în pământ.

După rateurile în politică, Ponta s-a apucat de așa-zise afaceri. Se cheamă „consulting”. În traducerea unor rău voitori, trafic de influență.

În 2021 și-a înființat o firmă cu inițialele sale în denumire, VP Projects Advisers S.R.L., în care e asociat unic. În primul an, firma a avut un profit net de 2.154.637 lei. În al doilea an, profitul net a fost de 3.041.318 lei. În total, un profit net în euro cu 7 cifre. Ponta a ajuns milionar în euro în numai un an și jumătate.

John Davison Rockefeller, fondatorul dinastiei de miliardari, spunea că „pot să vă dau socoteala pentru fiecare ban, dar nu mă întrebați cum am făcut primul milion”. Micul Titulescu a devenit peste noapte un fel de piticul Rockefeller.

Cum o fi făcut Ponta primul milion de euro?

UN GENIU AL ECONOMIEI AȘTEAPTĂ CHEMAREA ȚĂRII!

Conform datelor de la registrul Comerțului, firma lui Ponta a înregistrat pe anii 2021 și 2022 un profit net cumulat de 5.195.955 lei la o cifră de afaceri de 6.478.483 lei. Un profit net de peste 80%! Obținut cu numai 3 salariați în 2021 și 7 salariați în 2022.

Ponta a încasat lunar de la propria sa firmă dividende de 253.443 de lei (cca 51.000 euro), de două ori mai mult decât indemnizația lunară a președintelui României.

Trăiește pe picior mare. Nu uită să spună în treacăt pe la tot felul de emisiuni că e mai mult plecat din țară, călătorește mult, îi place să joace golf etc, etc și că, mă rog, are toate accesoriile de viață ale unui belfer.

Astfel de venituri picate din cer au avut și un efect pervers: lui Ponta i-a intrat în cap că ar fi un geniu al afacerilor. La România TV, unde este prezent zilnic, cu contract probabil viager, nu contenește să-și dea cu părerea despre cum merge economia, cum devine chestia cu TVA, ce-ar trebui să fie cu accizele și cu impozitul pe salarii, cum e cu gazele și energia, ce-ar trebui făcut cu pensiile etc, etc. Când vorbește despre economie, afișează aerul unui expert planetar gata să salveze România din toate deficitele pe care le are dacă cineva l-ar pune iar în fruntea trebii. Cu frazele lui neterminate și poveștile romanțate despre mersul lumii și al țării, tot bate șaua ca să priceapă iapa.Dar iapa – ioc, se face că n-aude.

Iezuit din fire, Ponta a avut grijă să tamponeze din vreme orice curiozități neavenite despre luxul în care trăieșete și banii pe care-i face cu viteza sunetului. Bate toba peste tot despre „consultanța de business” pe care o acordă el, exclusiv – dar exclusiv! – unor firme din străinătate. „Asta fac: dau consultanță de business. Firmelor din afară, nu din România. Îmi spun părerea despre ce se întâmplă pe piețele din estul Europei. Nu dau consultanță politică, doar economică”, declara Victor Ponta, anul trecut, într-un interviu pentru Digi24. „Nu lucrez și nu am lucrat cu nicio instituție publică din România sau cu o companie cu capital integral sau parțial de stat”, este laitmotivul standard pe care Ponta îl folosește ca pe-un vaccin, ca să prevină orice investigații incomode. Care or fi fost ideile sale atât de geniale încât i-au determinat pe unii să-l plătească, însumat, cu 2.500 euro net pe fiecare zi lucrătoare, timp de doi ani?

Un asemenea titan al gândirii economice ar trebui folosit la nivel național. Este ceea ce tot sugerează el în fel și chip, doar-doar îl cheamă cineva la butoane.

Victor Ponta nu are o pregătire în domeniul economic sau financiar astfel încât, prin simpla sa deschidere a gurii, să provoace firmelor un profit așa de mare încât acestea sunt nevoite să-l plătească regește.

La ce se referă meritele lui Ponta? Facturile pe care le încasează acum sunt pentru activitatea sa curentă sau pentru anume servicii trecute – recompensate abia acum?

Antecedentele profesionale nu-l recomandă cu nimic pe Victor Ponta să fie „consultant internațional de business”. Când a preluat guvernarea, în mai 2012, niște oameni responsabili din partid și dinafara lui erau vădit îngrijorați de cum va fi organizată activitatea guvernamentală. Așa se face că PSD și BNR au pus mână de la mână și l-au trimis rapid pe Florin Georgescu timp de șase luni prim-viceprim ministru în sala mașinilor din Palatul Victoria. Prim-adjunctul lui Isărescu este cel care a croit strategia și politicile fiscale ale Guvernului, lăsându-l pe noul premier să se dea în stambă unde-i plăcea lui cel mai mult – pe la televiziuni și cu ziarișitii pe coridoarele parlamentului.

Și-atunci, de unde i-au venit banii lui Ponta?

CONSULTING ENCICLOPEDIC: CUPRU, MEZELURI, CĂI FERATE, PUBLICITATE, LEMNĂRIE ETC

Ziariștii unui site de investigații au reușit să spargă secretomania „consulting"-ului practicat de Ponta și să identifice sursele de finanțare ale acestuia.

Cât de internațională este consultația pe care a acordat-o Ponta, ce conținut va fi avut aceasta și cu ce anume performanța ar fi contribuit fostul premier la prosperitatea firmelor în cauză puteți aprecia fiecare.

Cifrele pe care le-am publicat mai sus se referă la perioada de până la 31 decembrie 2022. Site-ul captura.ro a analizat contractele firmei lui Ponta din perioada ianuarie 2022 – septembrie 2023. În această perioadă, încasările lui Ponta au fost următoarele:

1.Câte 100.000 lei pe lună de la Cuprumold Mining SA, fosta societate de stat Moldomin, care administrează zăcământul de cupru de la Moldova Nouă, al doilea ca mărime din România, evaluat la aproximativ un miliard de euro. Cuprumold Mining SA este o filială minieră a marelui concern turcesc Cengiz Holding. În ultimii doi ani, Cengiz Holding a pompat aproximativ 390.000e euro (1,9 milioane lei) în firma lui Victor Ponta. Suma a fost defalcată în 18 plăți, cu o medie lunară de 98 .000 lei (19.700 euro).

2.Agenția de impresariat Talentivity a plătit către compania fostului premier, în perioada ianuarie 2022 – august 2023, peste 400.000 euro (două milioane de lei), în 20 de tranșe lunare.

Talentivity funcționează prin firma bucureșteană Urban Myths SRL, ale cărei venituri provin în proporție covârșitoare din contracte cu 3 multinaționale: Phillip Morris, Procter&Gamble și Liberty Steel Group (combinatul siderurgic din Galați). Agenția a încasat de la cele trei, la rândul său, în aceeași perioadă și tot cu frecvență lunară, peste 7,2 milioane de lei. Din această sumă, o treime a fost virată firmei lui Ponta.

3.Austriecii din pădure. La consultantul Victor Ponta a apelat și grupul austriac „Egger”, care a plătit 13 facturi emise de VP Projects Advisers în ultimii doi ani. Suma totală: aproape 40 de mii de euro (192.647 lei), cu o medie lunară de aproximativ 14.800 lei (3000 de euro). Specializat în producția plăcilor prefabricate lemnoase și lider în Europa pe segmentul său, grupul Egger este unul dintre cei trei coloși austrieci care activează în România de la începutul anilor 2000.

4.Constructorii greci. Încă 130.000 euro au mai intrat anul trecut în conturile firmei lui Victor Ponta și dinspre grupul grec Aktor, colecționar important de proiecte publice (centura Capitalei, autostrada Sebeș-Turda, reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Sighișoara ș.a.). Plata către Ponta a fost făcută de firma „Proger Global Network” din București, un subcontractor local de anduranță al grecilor.

Ziariștii de la captura.ro au căutat detalii despre serviciul prestat de fostul premier în schimbul banilor primiți. „Aktor” avea de recuperat niște creanțe din Albania, Ponta s-a lăudat că-l cunoaște pe premierul albanez și s-a oferit să facă el pe recuperatorul. N-a reușit. Grecii au deschis litigiu în instanță, dar au pierdut și banii dați lui Ponta.

4. Emisiuni tv, conducte și mezeluri. Peste 30 .000 euro a primit firma lui Victor Ponta și de la trustul de presă Gândul (publisherul Gândul, Cancan, Prosport etc), timp de un an, din vara lui 2022 până toamna trecută. Radu Budeanu, patronul Gândul Media Network, firma care a făcut plățile către Ponta, nu a vrut să comenteze sume, dar a confirmat relația. „Nu-i corect să vorbesc public pe marginea unor înțelegeri contractuale private, dar vă reamintesc că domnul Ponta a colaborat un timp cu noi la emisiunea Marius Tucă Show.”

Firma Bus Nelcor din Odorheiul Secuiesc i-a achitat trei facturi fostului premier în primele trei luni ale lui 2022. Total: peste 18.000 euro (90.000 lei). Producător de conducte și țevi pentru instalații industriale, Bus Nelcor îi are proprietari pe afaceriștii mureșeni Ioan Coroș și Petru Ghiurca, judecați pentru evaziune și spălare de bani. Cazul lor s-a prescris recent.

Grupul Smithfield din Timișoara, cel mai mare producător de carne de porc din lume, au dat aproape 10.000 euro pe expertiza lui Ponta în ultimii doi ani. Trei plăți efectuate prin două filiale locale (Smithfield România și producătorul de mezeluri Elit din Alba Iulia) reprezintă, de fapt, restul unui contract din 2021. Din această afacere, potrivit Newsweek, Ponta a încasat anterior 70.000 euro (350.000 lei).

Fabrica de mezeluri Aldis din Călărași, controlată de Alina Naghi, apare cu o plată de 4.000 euro (20.000 lei) în 2023 către firma lui Ponta. Compania încearcă de ceva vreme să dezvolte parteneriate pentru export în China, Federația Rusă și Orientul Mijlociu.

Cam acestea sunt „firmele străine” despre care Victor Viorel Ponta afirma că le asigură „consultanța de business”.

De remarcat evantaiul larg al competențelor de „consulting” ale fostului premier: industria cuprului, publicitate, industria lemnului, lucrări de infrastructură, mezeluri, țevi și conducte, emisiuni tv….

„VOI NU MĂ VREȚI, EU TOT VĂ VREAU!”

Nu doar mișcările din afaceri ale lui Ponta sunt interesante, dar și cele politice.

Un sondaj controversat, dintre cele multe care apar pe bandă în această perioadă, îl creditează pe Ponta cu 10% șanse la președinție. Ponta ia de bună această clasare și se grăbește să posteze o reacție: „Sunt flatat să văd că, după atâția ani în care nu am mai fost activ în politică, mulți români ar fi dispuși să mă voteze din nou – le sunt recunoscător pt asta. Față de 2014, m-am schimbat mult, uman și profesional; experiențele prin care am trecut (chiar și cele negative cum a fost dosarul fabricat de Kovesi) m-au ajutat. Acum sunt implicat în multe proiecte profesionale și vreau să mă concentrez să fiu eficient și serios; dar, cu siguranță, o să fiu implicat public în 2024 pentru a vedea o schimbare politică în bine în România”.

Aceeași firmă de sondaje care îl credita săptămâna trecută cu 10%, a mai scos un sondaj în care-i pictează lui Ponta un scor de 24% (!) și-l plasează pe locul 3 într-un top al încrederii pentru prezidențiale, după Mircea Geoană (desigur!) și Emil Boc.

Va să zică Ponta, probabil autorul celor mai multe trădări în politica recentă, s-ar situa pe podiumul încrederii naționale! Lista primită de la Barosso ca un chelner, pactul cu Băsescu-Petrov, numirea lui Kovesi la DNA, aruncarea lui Crin Antonescu peste mantinelă de la candidatura pentru președinție în 2014, ruperea PSD înaintea europarlamentarelor din 2019 și multe alte isprăvi ale acestui carierist fără egal sunt episoade care numai la creșterea încrederii în el n-ar contribui.

Ceva se întâmplă cu umflarea lui Ponta în (anumite) sodaje. Omu^ nu se lasă. Dacă la președinție înghesuiala e cam mare, spre primăria Capitalei drumul e mai accesibil. Și atunci aruncă pe piață planul B. Site-ul condus de un tenor expert în manipulări anunță că Ponta ar fi candidatul comun al PSD și PNL la primăria Capitalei. Refuzat la fuziunea cu PUSL-ul lui Dan Voiculesc și respins de pesediști în tentativa de a reveni în partid, dat afară pe mai toate ușile, Ponta încearcă să intre pe fereastră!

Năravul din fire n-are lecuire…