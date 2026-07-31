De mâine, crește prețul vinietei în Bulgaria

Prețul vinietei electronice anuale în Bulgaria crește de la 49,60 euro la 64,50 euro. În pofida majorării, ministerul bulgar susține că vinieta anuală va rămâne cea mai avantajoasă opțiune pentru utilizatorii frecvenți ai rețelei naționale de drumuri. Vinieta trimestrială va crește de la 27,61 euro la 35,90 euro, iar cea lunară va costa 19,90 euro, față de 15,34 euro în prezent. Se vor scumpi și vinietele pe termen scurt. Vinieta săptămânală va crește de la 7,67 euro la 10 euro, cea de weekend de la 5,11 euro la 6,60 euro, iar vinieta valabilă o zi va costa 5,30 euro, față de 4,09 euro în prezent, potrivit Profit.ro.

Decziile vizează și sancțiunile pentru șoferii care circulă fără o vinietă valabilă. Taxa compensatorie pentru vehiculele de până la 3,5 tone va crește cu 30%, de la 35,79 euro la 46,50 euro, dacă este achitată în termenul prevăzut.

Majorarea tarifelor a fost anunțată pentru prima dată de ministrul de Finanțe, Galab Donev, la prezentarea proiectului de buget pentru 2026. Potrivit estimărilor guvernului, noua structură tarifară va aduce venituri suplimentare de peste 20 de milioane de euro în 2026 și de peste 48 de milioane de euro anual în anii următori.

Fondurile suplimentare vor fi direcționate în principal către investiții în infrastructura rutieră

Autoritățile afirmă că fondurile suplimentare vor fi direcționate în principal către investiții în infrastructura rutieră, amânate de mult timp. Sunt prevăzute reparații capitale și lucrări de reabilitare a drumurilor de clasa a treia, care asigură legătura între comunitățile mici și centrele regionale.

De asemenea, vor fi înlocuite parapetele deteriorate, vor fi realizate marcaje rutiere durabile din material termoplastic și vor fi instalate sisteme autonome de iluminat în zonele cu risc ridicat.

O parte din venituri va fi utilizată și pentru modernizarea sistemului național de taxare rutieră. Guvernul intenționează să actualizeze modulele software, să extindă rețeaua de camere pentru monitorizarea traficului și să reducă nivelul taxelor de drum neachitate sub 2% pe an.

Ministerul arată că degradarea infrastructurii rutiere reprezintă unul dintre principalele motive ale majorării propuse. Evaluările tehnice indică faptul că peste 35% din rețeaua de drumuri de clasa a doua și a treia, însumând mai mult de 7.000 de kilometri, se află într-o stare nesatisfăcătoare sau proastă.

Alegerea lunii august pentru creșterea prețului vinietei în Bulgaria nu este întâmplătoare

Oficialii susțin că veniturile actuale permit doar efectuarea reparațiilor de urgență și a lucrărilor de întreținere curentă, în timp ce proiectele ample de reabilitare continuă să fie amânate.

Propunerea invocă și noile cerințe ale Uniunii Europene privind siguranța rutieră, care presupun investiții în sisteme moderne de protecție, tehnologii inteligente de management al traficului, marcaje rutiere cu efect sonor și iluminat automatizat cu LED-uri. Potrivit ministerului, veniturile actuale din viniete nu sunt suficiente pentru finanțarea acestor modernizări.

Oficialii subliniază că alegerea lunii august pentru introducerea noilor tarife nu este întâmplătoare. Fiind perioada cu cel mai intens trafic de tranzit prin Bulgaria, o parte importantă din costurile suplimentare va fi suportată de șoferii străini care folosesc rețeaua rutieră a țării.

Guvernul estimează totodată că veniturile suplimentare obținute la sfârșitul verii și în toamnă vor asigura resurse financiare pentru întreținerea drumurilor pe timpul iernii.

Tarifele actuale ale vinietelor au rămas neschimbate de la introducerea sistemului electronic de taxare, în 2019, aceasta fiind prima majorare semnificativă din ultimii șapte ani.