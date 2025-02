De Ziua Brâncuși. Există proiecte demarate pentru investiții, dar au fost și blocate

Ministrul Culturii, Natalia Intotero, a declarat, miercuri, la Târgu Jiu, de Ziua Națională Constantin Brâncuși, că au fost demarate proiecte pentru punerea în valoare a operelor sculptorului, însă există și proiecte blocate.

‘Este prima dată când sărbătorim ziua de naștere a românului care a schimbat lumea, Constantin Brâncuși, în această bucurie și, în egală măsură, cu o responsabilitate pentru anul ce urmează, când marcăm 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, de aceea există unele proiecte care au fost demarate pentru investiții, au fost demarate, dar au fost și blocate (…), există și posibilitatea de finanțare pentru ceea ce înseamnă Muzeul Constantin Brâncuși prin acel acord cadru ce s-a semnat în anul 2024 între Ministerul Finanțelor, Ministerul Culturi. În momentul de față, suntem pe finalul procesului legislativ, astfel încât acest muzeu să beneficieze de o sumă de investiții undeva până în maxim șapte milioane de euro, vorbim de o sumă netă (…) Este de datoria noastră ca anul 2026 să fie un an memorabil pentru județul Gorj, pentru Târgu Jiu’, a precizat, într-o conferință de presă, ministrul Natalia Intotero.

Ministrul Culturii a menționat și posibilitatea achiziționării de către stat a operei Cumințenia Pământului. ‘Ne gândim în fiecare zi și sperăm să identificăm și modalitatea legală, și surse de finanțare. Ne gândim în fiecare zi și, credeți-mă, chiar am avut discuții cu autoritățile locale. Sperăm să se realizeze. Unde credeți că este cel mai potrivit loc pentru ea? Acasă, aici, în județul Gorj. Problema este de bani și de circuitul juridic’, a arătat Intotero.

Pe parcursul zilei, ministrul Culturii a fost și la Hobița, unde a vizitat casa muzeu ‘Constantin Brâncuși’, dar și la Muzeul ‘Constantin Brâncuși’ din Târgu Jiu și a vizitat, totodată, și operele care compun Ansamblul Calea Eroilor.

Natalia Intotero a menționat că în această vară, atunci când în comuna natală a sculptorului Constantin Brâncuși, Peștișani, vor avea loc mai multe evenimente culturale, va invita aici și Comisia Națională a Reprezentanților pentru Monumentele Istorice, deoarece la fața locului se vor putea identifica mai multe soluții prin care operele lui Constantin Brâncuși să fie puse și mai bine în valoare, făcând referire și la casa moștenită de sora sculptorului de la părinții acestora.

În ceea ce privește intervențiile pentru întreținerea operelor aflate la Târgu Jiu, ea a explicat că aceste investiții se derulează prin intermediul Institutului Național al Patrimoniului (INP).

Managerul INP, Oana Zaharia, a explicat că în ultimii ani a fost lansată de mai multe ori procedura de proiectare, însă nu s-a înscris nimeni.

‘INP a elaborat documentația pentru conservarea componentei artistice a Ansamblului Monumental, însă în ultimii doi ani am lansat procedura de trei sau patru ori și nu am avut ofertanți la niciunul dintre aceste apeluri, am revizuit documentația, de două ori chiar, și acum suntem în poziția în care luăm în considerare pentru anul acesta lansarea unui concurs de soluții internațional pentru intervenția de conservare a componentei artistice. Consider că este foarte important să existe lucrări de mentenanță cu caracter regulat care sunt absolut necesare pentru întreținerea, conservarea, punerea în valoare a operei marelui sculptor (…) La proiectare nu am avut ofertanți. Ulterior proiectării, există intervenția lucrării’, a spus Oana Zaharia.

Șefa INP a mai explicat că, pentru a se putea organiza o licitație, trebuie să existe filă de buget.

‘Noi sperăm ca în această săptămână să primim fila de buget de la Ministerul Finanțelor, să avem o discuție cu colegii de la toate instituțiile subordonate și să facem repartiția bugetară. Ulterior, după ce fiecare instituție subordonată va avea această filă bugetară, automat că pot să înceapă demersurile’, a completat ministrul Culturii.

Ea a fost întrebată despre faptul că prin Poarta Sărutului există infiltrații de apă și când vor avea loc lucrările de remediere. ‘Categoric că este o lucrare de urgență, dar pentru ca această lucrare să poată să fie realizată, este important să încurajăm firme care au această pregătire să participe la partea de proiectare și ulterior la partea de realizare. (…) Faptul că nu au fost firme care să participe la licitație înseamnă că există o problemă, fie că vorbim de lipsa specialiștilor, fie că sunt alte spețe, motiv pentru care colegii de la INP au spus că ‘hai să încercăm ca, de această dată, pe lângă lansarea solicitării către firmele cu expertiză în domeniu de la nivel național, să ieșim și cu o licitație la nivel internațional”, a răspuns ministrul Natalia Intotero.

Pe parcursul zilei, la Târgu Jiu și la Peștișani au avut loc mai multe evenimente culturale care au marcat împlinirea a 149 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuși.

Au fost organizate expoziții, momente cultural-artistice, iar ziua s-a încheiat cu un concert al trupei Iris, împreună cu soprana Felicia Filip, pe Calea Eroilor din Târgu Jiu.