Decizie radicală a Reginei Camilla

Regina Camilla a Marii Britanii şi-a luat angajamentul că nu va mai achiziţiona noi haine de blană, conform unui comunicat al organizaţiei pentru protecţia animalelor PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), transmite miercuri DPA.

Palatul Buckingham a transmis organizaţiei PETA „cele mai calde urări” din partea reginei Camilla şi a confirmat că regina nu va mai achiziţiona noi haine de blană. Astfel, regina Camilla păşeşte pe urmele reginei Elisabeta a II-a, care a trecut la portul blănurilor sintetice în ţinutele sale din anul 2019.

„PETA închină în onoarea reginei Camilla un pahar din cel mai bun clairet pentru că a demonstrat că este o regină adevărată care se alătură celor 95% dintre britanici care refuză să poarte blănuri de animale, după cum arată sondajele” a declarat fondatoarea PETA, Ingrid Newkirk.

„Este corect ca monarhia britanică să reflecte valorile britanice prin recunoaşterea faptului că blănurile nu mai au un loc în societatea noastră şi face ca folosirea blănurilor de urs de către Ministerul Apărării pentru căciulile gărzilor regale să fie din ce în ce mai absurdă şi mai deplasată”, a adăugat ea.

PETA susţine o campanie pentru renunţarea la folosirea blănii de urs pentru căciulile emblematice ale gărzilor regale britanice de mai bine de două decenii.

Scrisoarea expediată pe adresa PETA este datată 15 aprilie şi este scrisă pe o hârtie cu antetul Palatului Buckingham, provenind de la şeful corespondenţei regale. „Ca răspuns la solicitarea dumneavoastră, pot să confirm că Majestatea Sa nu va achiziţiona nicio nouă haină de blană (…) Mesajul este însoţit de cele mai calde urări din partea reginei”, conform scrisorii.

Atât regele Charles cât şi regina Camilla au purtat însă blănuri la ceremonia de încoronare – mantiile şi coroanele fiind împodobite cu blănuri de hermină. Charles a ales mantia purtată de bunicul său, regele George al VI-lea, în timp ce Camilla a purtat Mantia de Stat a Elisabetei a II-a precum şi o nouă mantie de stat împodobită cu blană de hermină despre care se crede că ar fi fost reutilizată de la o altă mantie mai veche.

PETA s-a oferit, de altfel, să-i trimită regelui Charles mantii regale noi, fără blănuri, în mod gratuit, înainte de ceremonia de încoronare.