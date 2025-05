Decizie radicală luată de Mihai Mălaimare: „Sunt siderat”

Actorul Mihai Mălaimare a anunțat că se retrage definitiv de pe Facebook, după valul de reacții stârnit de postarea sa legată de turul doi.

„Sunt siderat de amploarea reactiilor si de interpretarea abuziva care s-a dat unei postari pe care am facut-o in urma cu ceva timp. Nu-mi imaginez deloc intoarcerea comunismului de tip stalinist si nu-mi sta deloc in gandire sa trimit oamenii la “canal”. Se poate orice in aceasta lupta, vad, dar eu refuz sa fac parte din ea in aceste conditii. Celor care au comentat incalificabil la adresa mea cu aceasta ocazie le spun doar ca se insala, celor care ma sustin le multumesc. Ma voi retrage de pe facebook pentru totdeauna”, a scris actorul pe Facebook.

Controversele au pornit de la o postare în care actorul cerea turul doi înapoi făcând trimitere „la canal”.

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului a descris afirmația drept incalificabilă.

“Să invoci metaforic lagărul și represiunea comunistă în cheia unui triumfalism electoral nu înseamnă doar lipsă de memorie istorică. Înseamnă batjocorirea suferinței reale a celor care au cunoscut „canalul” în sensul cel mai concret, cei care au plătit cu libertatea sau chiar viața pentru că au gândit altfel decât linia oficială.”, a transmis instituția într-un comunicat.