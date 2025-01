Deficit de 8,6% în 2024 și un model inspirat de Trump pentru 2025

Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, a oferit detalii importante despre situația financiară a României în 2024 și planurile pentru 2025, într-un context marcat de alegeri, creșteri salariale și investiții. Potrivit acestuia, deficitul bugetar pentru anul care tocmai se încheie va fi de 8,6%, o valoare ce subliniază presiunile asupra economiei într-un an electoral dificil.

„2024 a fost un an dificil pentru România din toate punctele de vedere. A fost un an electoral, cu foarte multe alegeri, cu campanie electorală, a fost un an în care au fost recalculate pensiile, au fost majorate salariile în mai multe domenii și au fost susținute investiții cu sume fără precedent”, a declarat Tanczos Barna joi seară. Ministrul a subliniat că, în ciuda provocărilor, investițiile au fost un element central al bugetului.

Pentru 2025, provocările continuă, guvernul urmărind încadrarea într-un deficit de 7%. „Într-adevăr, este o provocare ca în condițiile în care vrem să păstrăm sumele alocate pentru investiții, trebuie să plătim salariile la nivelul lunii noiembrie și pensiile la nivelul lunii noiembrie 2024, să ne încadrăm într-un astfel de deficit. Dar în același timp trebuie să fie și anul încare începem să creăm acel stat suplu”, a explicat ministrul.

Modelul Trump și Elon Musk al României

Printre inițiativele Guvernului, Tanczos Barna a evidențiat înființarea unui departament de eficiență guvernamentală, inspirat din modelul propus de Donald Trump în SUA. Președintele american ales a anunțat recent că Elon Musk și Vivek Ramaswamy vor conduce un nou „Departament al eficienței guvernamentale” în a doua sa administrație.

„Mă bucur că Guvernul, prin conducerea domnului prim-ministru Marcel Ciolacu și cu domnul Bolojan, au înființat acest departament de eficiență guvernamentală. Da, ne-am inspirat de la Donald Trump”, a precizat Barna.

Înțțăbat cine ar putea fi „Elon Musk al guvernului român”, ministrul a oferit un răspuns surprinzător: „Cred că este domnul Bolojan. Nu mi-am pus niciodată această întrebare, dar, dacă tot m-ați întrebat, cred că dânsul este”.

Barna a apreciat determinarea și experiența lui Ilie Bolojan, fosta figură emblematică a administrației din județul Bihor, menționând performanțele acestuia la nivel local. „Nu doar dânsul, dar dânsul vine cu o determinare ieșită din comun, vine cu experiența din județul Bihor, unde a făcut performanță similar deja la nivel județean”, a completat ministrul.

Perspective pentru 2025

În condițiile deficitului bugetar ridicat și ale resurselor limitate, Tanczos Barna a menționat că în 2025 se va urmări o abordare mai eficientă a cheltuielilor publice, dar cu prioritizarea investițiilor. „Cu siguranță, imediat ce vom avea resurse suficiente, vom recupera aceste indexări amânate, pentru că așa este normal și așa este corect”, a subliniat el referindu-se la înghețarea pensiilor și salariilor.